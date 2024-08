Joe Jonas dice que “no está tratando de conquistar a nadie” con su nuevo álbum

Joe Jonas no busca generar ningún drama en línea con su próximo álbum Music for People Who Believe in Love.

El cantante le dijo a Billboard durante una entrevista reciente que “no está tratando de conquistar a nadie” en su segundo álbum en solitario, que llega más de una década después de su álbum debut en solitario, Fastlife de 2011 .

“A veces daba miedo, pero también era liberador”, dijo Jonas sobre trabajar en su último proyecto en solitario, que completó en su mayor parte en un lapso de dos semanas y media. “No estoy tratando de ir por nadie en este álbum. No estoy tratando de poner cosas a todo volumen. Tengo una vida hermosa por la que estoy agradecido. Tengo dos hijos hermosos. Soy una persona feliz, y la música tenía que reflejar eso, pero también el viaje para llegar hasta aquí”.

Jonas, que también constituye un tercio de los Jonas Brothers, ha experimentado muchos cambios en su vida personal durante el último año, especialmente después de su divorcio muy público de la ex protagonista de Game of Thrones, Sophie Turner, en 2023. Comparten dos hijas juntos .

FOTOGALERÍA: Sophie Turner rompe el silencio sobre su divorcio con Joe Jonas

“Estaba pasando por muchos cambios en mi vida”, explicó, “descubriendo quién era yo como persona, como padre y como amigo, y viviendo bajo la lupa de lo que puede ser la industria musical. Y creo que, en un momento tan loco de mi vida, miré la música como una salida”.

Jonas le dijo a Billboard que el nuevo álbum en realidad comenzó con la canción “Only Love”, sin embargo, inicialmente fue creado con sus hermanos, Nick y Kevin Jonas. Pero a lo largo del proceso de composición, se dio cuenta de que se conectaba con esta canción en particular a nivel personal.

“Me di cuenta de que la canción iba en la dirección de algunas cosas personales que había pasado”, recuerda. “Así que fui con Kevin y Nick y les dije: ‘Oye, ¿puedo usar esto como una catapulta para explorar cómo podría ser este sonido y también lo que estoy tratando de descubrir emocionalmente?’ Me apoyaron mucho. Nick me dijo: ‘Bueno, maldita sea, me gusta mucho esa canción. Pero entiendo lo que tienes que hacer, así que adelante’”.

Music for People Who Believe in Love será lanzado por Republic Records el 18 de octubre.

Jonas agregó sobre el próximo álbum: “En esencia, si este trabajo ayuda a las personas a superar lo que están atravesando, eso es todo lo que realmente puedo desear”.

Fuente: The Hollywood Reporter