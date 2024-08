Tráiler de Super/Man: la historia no contada de Christopher Reeve

Todos amamos a Christopher Reeve en la saga de películas de Superman, donde volaba por los cielos, escalaba edificios y salvaba vidas. Trágicamente, el actor murió a la edad de 52 años en 2004 después de un paro cardíaco.

En su memoria, Warner Bros. está listo para lanzar un documental tituladoSuper/Man: La historia de Christopher Reeve. El lunes, los creadores revelaron su tráiler enYouTube, provocando emoción entre los fanáticos de la franquicia.

El tráiler comienza con escenas de las películas de Superman, mostrando a Christopher volando por el cielo. Sigue un clip nostálgico, en el que el actor reflexiona sobre cómo la gente a menudo lo confunde con el Superman de la vida real. Comentario: “Todo el mundo está buscando un héroe. Yo no soy un héroe. Ese era un papel. Yo interpreté el papel. No soy ese hombre”.

Unos segundos después, su hijo, Mathew Reeve, comparte recuerdos de su tiempo juntos y dice: “Hacer cosas con mi padre era toda actividad y acción. Andar en bicicleta, jugar al fútbol, esquiar”. Su hija, Alexandra Reeve Givens, añade: “Mi padre era muy competitivo y no necesariamente bajaba el ritmo”.

El vídeo también nos lleva de vuelta al accidente de Christopher Reeve en 1995, cuando quedó paralizado del cuello para abajo tras caer de un caballo. Matthew recuerda: “Nos despedimos y él hizo un gesto con la mano. Esa fue la última vez que lo vi de pie”.

El tráiler muestra una Christopher Reeve acostado en una cama de hospital. Reflexiona: “Arruiné mi vida y la de todos los demás. No podré esquiar, navegar ni lanzarle una pelota a Will (el hijo de Christopher). No podré hacerle el amor a Dana (la esposa de Christopher). Tal vez debería dejarme ir”.

El actor también habla del apoyo inquebrantable de su esposa Dana, que le recordó que todavía lo amaba, sin importar lo que pasara.

El tráiler también profundiza en la profunda amistad entre Christopher Reeve y Robin Williams, destacando su vínculo único y su comprensión mutua.

Luego vemos a Christopher dirigiéndose a los medios desde su silla de ruedas, inspirando innumerables vidas. Se muestra al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciando el establecimiento de la Ley de Parálisis Christopher y Dana Reeve, que tiene como objetivo promover la investigación sobre la parálisis y mejorar la rehabilitación y la calidad de vida de los afectados.

El tráiler describe cómo muchas personas se sintieron inspiradas por la historia de Christopher Reeve para levantarse de sus sillas de ruedas y caminar nuevamente.

El clip concluye con el actor de Superman dirigiéndose a la audiencia en la 68.ª edición anual de los Premios de la Academia, donde comparte su comprensión evolucionada del heroísmo: “Creo que un héroe es un individuo común y corriente que encuentra la fuerza para perseverar y soportar a pesar de obstáculos abrumadores”.

“Super/Man: The Christopher Reeve Story” tendrá una presencia limitada en las salas de cine. El estreno será el 21 de septiembre. El documental también se transmitirá en MAX en una fecha posterior.