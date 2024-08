Fortuna de Mariah Carey: ¿cuánto dinero tiene actualmente?

Mariah Carey, una de las artistas más exitosas de todos los tiempos, cuenta con una fortuna estimada en 350 millones de dólares en 2024. A sus 54 años, esta cantante ha acumulado una riqueza significativa no solo por sus ventas de discos, que la colocan entre los artistas más vendidos en la historia de Estados Unidos, sino también por otras fuentes de ingresos.

Una parte considerable de su fortuna proviene de su icónica canción navideña “All I Want for Christmas Is You”, que le genera aproximadamente 2.5 a 3 millones de dólares anuales en regalías. Desde su lanzamiento en 1994, la canción ha recaudado un total de 60 millones de dólares en regalías hasta la fecha.

Además de sus ingresos musicales, Carey ha incrementado su patrimonio mediante contratos lucrativos, como su residencia en el Caesars Palace de Las Vegas, por la cual recibió 30 millones de dólares.

Esta combinación de éxitos musicales y acuerdos comerciales ha asegurado su posición como una de las celebridades más ricas del mundo.