VIDEO: Emma Watson sufre una aparatosa caída afuera de una fiesta

Los Ángeles. La actriz británica Emma Watson sufrió una caída al llegar a la 31.ª fiesta anual de los Hombres del Año de GQ en el Chateau Marmont de Los Ángeles el jueves por la noche.
La estrella de “Harry Potter”, de 36 años, tropezó con sus tacones de rayas blancas y negras en la empinada entrada del evento, según fotos obtenidas por Page Six.
Sin embargo, Watson se recuperó rápidamente de la aparatosa caída y se lo tomó con humor ante los presentes y los fotógrafos.
Luego entró a la fiesta con un acompañante de cabello rubio que vestía una chaqueta negra estructurada sin cuello.
Watson lució un estilo impecable para la ocasión, con un minivestido negro y un abrigo vintage de Valentino con coloridos adornos.
La estrella británica completó su look con un collar de cadena dorada, pendientes de aro y un bolso cruzado negro.
La fiesta de GQ fue presentada por Matt Damon, Andrew Garfield y Chris Rock, quienes fueron nombrados Mejor Actor, Mejor Intérprete y Mejor Director, respectivamente.
La lista de invitados, repleta de estrellas, incluía a Cara Delevingne, Tinashe, Jimmy Kimmel, Monica Barbaro, Belmont Cameli, Ayo Edebiri, Don Cheadle, Jason Bateman, Patrick Schwarzenegger, Tracee Ellis Ross, Halle Bailey, Ice Spice, Jordan Chiles, Taylor Zakhar Perez y Benito Skinner.
A diferencia de las demás celebridades, Watson no posó en la alfombra roja.
.