VIDEO: Emma Watson sufre una aparatosa caída afuera de una fiesta

Los Ángeles. La actriz británica Emma Watson sufrió una caída al llegar a la 31.ª fiesta anual de los Hombres del Año de GQ en el Chateau Marmont de Los Ángeles el jueves por la noche.

La estrella de “Harry Potter”, de 36 años, tropezó con sus tacones de rayas blancas y negras en la empinada entrada del evento, según fotos obtenidas por Page Six.

Sin embargo, Watson se recuperó rápidamente de la aparatosa caída y se lo tomó con humor ante los presentes y los fotógrafos.

Luego entró a la fiesta con un acompañante de cabello rubio que vestía una chaqueta negra estructurada sin cuello.

Watson lució un estilo impecable para la ocasión, con un minivestido negro y un abrigo vintage de Valentino con coloridos adornos.