¿Dónde está Emma Watson? El motivo de su larga ausencia en Hollywood

Emma Watson habló recientemente con Hollywood Authentic, entrevista en la cual se sinceró sobre su extenso alejamiento de la industria cinematográfica.
La actriz, que no participa en una película desde "Mujercitas" (2018), dirigida por Greta Gerwig, reconoció que, tras casi siete años alejada de la actuación, hay aspectos de su carrera que extraña mucho. Aunque, también fue clara al señalar que ciertas partes de su trabajo le parecen "abrumadoras”.
A pesar de este alejamiento del cine por casi siete años, Emma Watson aseguró en una reciente entrevista con Hollywood Authentic que atraviesa “quizás el momento más feliz y saludable” de su vida.
Watson, recordada por su papel como "Hermione Granger" en la saga Harry Potter, explicó que su retiro no se debió a la actuación en sí, sino al desgaste que le generaba la exposición constante y el ritmo agotador de la industria, especialmente durante las campañas promocionales
“La mayor carga no era actuar, sino ser una figura pública”, confesó, señalando que el verdadero peso no estaba en el proceso artístico, sino sus extensiones.
Aunque aceptó que extraña el proceso creativo —al que describió como “una forma intensa de meditación porque no puedes estar en ningún otro lugar más que en ese momento”—, también fue contundente al reconocer que la parte comercial de una obra fue determinante en su decisión de alejarse: “Seré honesta: no extraño vender cosas. Eso lo encontré bastante devastador”.
“En cuanto llegas a un set de rodaje, casi no tienes tiempo para ensayar. Pero en cuanto te enfocas en una escena y piensas en cómo quieres hacer algo, ese instante frente a la cámara es tan liberador que echo mucho de menos esa intensidad. Pero no extraño la presión", contó para Hollywood Authentic.
Y agregó: "Hasta me sorprendí, haciendo algo pequeño con amigos para una obra de teatro, de lo estresante que es, y ni siquiera era para un público real. No extraño esa parte”.
Durante este tiempo, la famosa intérprete se ha concentrado en construir una base personal estable: Ha priorizado su salud mental, su hogar, los amigos y la familia. Asimismo, admitió que el ritmo intenso de la industria la dejó con la sensación de que no estaba en este plano: “el suelo bajo mis pies desaparecía", afirmó.
Emma no descartó volver a actuar algún día, pues valora esos momentos creativos y de entrega frente a la cámara, pero lo hará bajo sus propios términos