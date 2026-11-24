México. Maite Perroni regresará a las telenovelas después de una década alejada de los melodramas. La actriz protagonizará, junto a Jaime Camil, Para volver a verte, título provisional del nuevo proyecto de la productora Rosy Ocampo. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Ocampo dio la bienvenida a la actriz y compartió algunos detalles de esta producción familiar, que se transmitirá a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. “Hace 10 años que ella no está por acá y hoy ya se nos hizo, es una emoción muy grande darte la bienvenida a tu casa Televisa. Finalmente, sabes que todos te queremos y te admiramos”, dijo la productora al presentar a Maite.

Por su parte, Perroni se mostró emocionada de regresar a la empresa donde creció profesionalmente y de volver a interpretar una historia de la mano de Ocampo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Es un honor volver a este espacio a tu lado. Tuve el placer de compartir contigo proyectos que fueron muy importantes, como Antes muerta que Lichita. Qué mejor que estar contigo 10 años después. Te admiro muchísimo y te agradezco infinitamente compartir conmigo este nuevo proyecto”, expresó. Ocampo también reveló que la idea de reunir a Maite Perroni y Jaime Camil en una telenovela surgió hace más de ocho años, pero fue hasta ahora que lograron concretarla.

La actriz compartió algunos detalles de su personaje, Violeta, a quien describe como una mujer que, en teoría, tendría la vida resuelta. Sin embargo, de un momento a otro, todo cambia por completo. “Vamos a ir descubriendo una historia de amor muy linda, de reencuentros y de desajustes, pero como en el amor mismo, cuando es de verdad, tiene sus retos, pero también sus triunfos. Creo que lo que se enaltece es el amor de la familia, el amor incondicional, que aun con las adversidades, esa fuerza es nuestro mayor motor”, dijo. La productora adelantó que más adelante dará a conocer detalles del resto del elenco. También aclaró que el nombre de la telenovela es provisional, por lo que todavía podría cambiar.

Un nuevo comienzo para Maite Perroni

Maite Perroni cree en los ciclos y en la duración de estos. La actriz considera que cada etapa trae consigo aprendizajes y que los nuevos comienzos no le generan incertidumbre; por el contrario, la motivan a asumir nuevos retos. “Lo mejor de todo es que no me da miedo empezar, nunca. Al contrario, me encanta, me reta, me mueve, me provoca y me apasiona en la vida”, afirmó. Con esa actitud, Perroni vuelve a los foros de grabación tras 10 años alejada de los melodramas, luego de recibir la propuesta de Rosy Ocampo para protagonizar la nueva producción junto a Jaime Camil. La también cantante reflexionó sobre este regreso, que representa otro inicio, y recordó que la filosofía de volver a empezar la ha acompañado en diferentes momentos de su vida personal y artística. “En la vida muchas veces nos vemos ante esta premisa: volver a empezar. Cada etapa implica una transición, una transformación, un nuevo proceso personal y son muchas las veces que en mi camino he tenido que volver a empezar”, expresó. La protagonista de Cuidado con el ángel reconoció que regresar a Televisa después de una década también significa reencontrarse con los espacios donde se preparó como actriz y con las personas que la acompañaron durante etapas importantes de su trayectoria televisiva.

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