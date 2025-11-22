  1. Inicio
Maite Perroni responde a quienes la llaman "gorda"

La actriz y cantante mexicana de 42 años de edad, enfrenta las criticas recordando que la maternidad transformó su cuerpo, pero no su esencia.

  • 22 de noviembre de 2025 a las 14:12 -
  • Redacción web
Maite Perroni responde a quienes la llaman gorda
1 de 9

Maite Perroni respondió con firmeza a las críticas sobre su cuerpo, defendiendo su proceso personal y enviando un mensaje contra el "body shaming". Tras recibir comentarios negativos en redes sociales, la actriz y cantante mexicana dejó claro que no permitirá que su valor sea definido por su peso o apariencia

 Fotos: X/@RenacidoParody
Maite Perroni responde a quienes la llaman gorda
2 de 9

La controversia surgió después de su participación en la inauguración del Congreso Distrito Creativo en El Salvador, donde su presencia fue opacada por comentarios despectivos sobre su físico

 Foto: Instagram/maiteperroni
Maite Perroni responde a quienes la llaman gorda
3 de 9

Usuarios señalaron que “ya no luce como antes” tras convertirse en madre, generando una ola de comentarios sobre su peso y figura.

 Foto: Instagram/maiteperroni
Maite Perroni responde a quienes la llaman gorda
4 de 9

En un video que subió a su cuenta Instagram, Perroni declaró: “Peso setenta y dos kilos, qué bueno quen o me vieron cuando pesaba 94 kilos”, enfrentando abiertamente las críticas y normalizando hablar de su cuerpo sin tabúes. Subrayó que “vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente”, cuestionando los estándares de belleza impuestos y la presión hacia las mujeres.

 Foto: Instagram/maiteperroni
Maite Perroni responde a quienes la llaman gorda
5 de 9

"Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente están pasando cosas que sí son importantes”, aseguró la actriz y cantante de 42 años de edad.

 Foto: Instagram/maiteperroni
Maite Perroni responde a quienes la llaman gorda
6 de 9

“La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, afirmó aclarando que estas críticas no afectan su vida cotidiana..

 Foto: Instagram/maiteperroni
Maite Perroni responde a quienes la llaman gorda
7 de 9

Añadió que hoy elige abrazar su cuerpo y sus procesos, sin dejar que las opiniones externas definan su valor

Foto: Instagram/maiteperroni
Maite Perroni responde a quienes la llaman gorda
8 de 9

Su mensaje fue celebrado por seguidores que destacaron su valentía y autenticidad.

 Foto: Instagram/maiteperroni
Maite Perroni responde a quienes la llaman gorda
9 de 9

Sus amigos famosos la alabaron porque Perroni transformó un ataque en una oportunidad para visibilizar la presión que enfrentan las mujeres y para reafirmar que la belleza no depende de un número en la báscula.

 Foto: Instagram/maiteperroni
