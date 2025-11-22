Maite Perroni responde a quienes la llaman "gorda"

En un video que subió a su cuenta Instagram, Perroni declaró: “Peso setenta y dos kilos, qué bueno quen o me vieron cuando pesaba 94 kilos”, enfrentando abiertamente las críticas y normalizando hablar de su cuerpo sin tabúes. Subrayó que “vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente”, cuestionando los estándares de belleza impuestos y la presión hacia las mujeres.