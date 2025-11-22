Maite Perroni responde a quienes la llaman "gorda"

Maite Perroni respondió con firmeza a las críticas sobre su cuerpo, defendiendo su proceso personal y enviando un mensaje contra el "body shaming". Tras recibir comentarios negativos en redes sociales, la actriz y cantante mexicana dejó claro que no permitirá que su valor sea definido por su peso o apariencia
La controversia surgió después de su participación en la inauguración del Congreso Distrito Creativo en El Salvador, donde su presencia fue opacada por comentarios despectivos sobre su físico
Usuarios señalaron que “ya no luce como antes” tras convertirse en madre, generando una ola de comentarios sobre su peso y figura.
En un video que subió a su cuenta Instagram, Perroni declaró: “Peso setenta y dos kilos, qué bueno quen o me vieron cuando pesaba 94 kilos”, enfrentando abiertamente las críticas y normalizando hablar de su cuerpo sin tabúes. Subrayó que “vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente”, cuestionando los estándares de belleza impuestos y la presión hacia las mujeres.
"Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente están pasando cosas que sí son importantes”, aseguró la actriz y cantante de 42 años de edad.
“La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, afirmó aclarando que estas críticas no afectan su vida cotidiana..
Añadió que hoy elige abrazar su cuerpo y sus procesos, sin dejar que las opiniones externas definan su valor
Su mensaje fue celebrado por seguidores que destacaron su valentía y autenticidad.
Sus amigos famosos la alabaron porque Perroni transformó un ataque en una oportunidad para visibilizar la presión que enfrentan las mujeres y para reafirmar que la belleza no depende de un número en la báscula.