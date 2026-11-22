Miami, Florida. La cantante Miley Cyrus y el baterista Maxx Morando se casaron durante una ceremonia celebrada en California (Estados Unidos), según medios especializados como People y TMZ.

La boda tuvo lugar el sábado en la localidad californiana de Palm Springs, un enclave vacacional conocido por haber sido durante décadas un refugio de las grandes estrellas de Hollywood gracias a su ambiente relajado.

Imágenes del enlace reveladas en exclusiva por la revista People muestran a la pareja intercambiándose sus votos bajo un arco adornado con flores blancas y situado junto a una piscina.

Entre los asistentes a la ceremonia, que se produce un año después de que los dos músicos se comprometieran, se encontraban la madre de Miley, Tish Cyrus; su padre, Billy Ray Cyrus; y su hermana, Noah Cyrus.