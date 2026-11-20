Los rumores sobre una supuesta reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa han vuelto a ocupar títulos en las últimas semanas. Sin embargo, fuentes cercanas a la artista colombiana aseguran que la relación que mantienen actualmente está basada en la amistad y la colaboración profesional, y descartan cualquier vínculo sentimental. Las especulaciones cobraron fuerza tras la difusión de versiones que afirmaban que la cantante y su expareja habrían retomado su romance después de más de una década separados. Incluso surgieron informes que señalaron que ambos habrían sido vistos en actitud cariñosa durante encuentros recientes en Barranquilla. No obstante, estas versiones fueron desmentidas por el entorno del intérprete de «Soltera» y «Monotonía». De acuerdo con declaraciones ofrecidas a la revista española ¡Hola!, Tomás Palacios, publicista de Shakira, negó que la colombiana y el empresario argentino hayan sido captados besándose y aclarado que la naturaleza de su relación es «estrictamente profesional».

Palacios también explicó que la cercanía entre ambos responde al fortalecimiento de su relación laboral y no a un acercamiento romántico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la misma publicación, el vínculo que mantiene actualmente está relacionado con el trabajo que ambos han desarrollado en torno a la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran , uno de los proyectos más importantes de la etapa reciente de la carrera de la barranquillera. Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a multiplicarse meses atrás, especialmente después de que Shakira compartiera una fotografía junto a Antonio de la Rúa en sus redes sociales. La imagen, publicada tras concluir su residencia de conciertos en Madrid, fue interpretada por algunos seguidores como una señal de un posible acercamiento sentimental.

Sin embargo, personas cercanas a la cantante sostienen que la publicación reflejaba únicamente el aprecio y la relación de confianza que ambos han logrado reconstruir con el paso de los años. También destacaron que De la Rúa ha tenido una participación activa en distintos aspectos organizativos de la gira. El empresario argentino habría colaborado especialmente en el desarrollo de Macondo Park , una experiencia creada para complementar los espectáculos de la artista y ofrecer a sus seguidores una inmersión en el universo creativo de la gira. De hecho, la propia Shakira agradeció públicamente el respaldo de Antonio durante uno de sus conciertos en Madrid. Desde el escenario, el cantante reconoció la labor que apoyó detrás de la producción y organización de ese proyecto, y destacó su compromiso durante la gira.

«Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha apoyado durante la gira», expresó la artista ante millas de asistentes. Luego agregó que Antonio había colaborado de manera importante en la creación y el desarrollo de Macondo Park. La cantante también preguntó al referirse a él con palabras de gran afecto. «Quiero darle las gracias a este quien un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, un amigo del alma : Antonio de la Rúa», manifestó durante el espectáculo, dejando claro el cariño que aún existe entre ambos. Shakira y Antonio de la Rúa iniciaron su relación a comienzos de la década de 2000 y permanecieron juntos durante más de diez años. Durante ese tiempo, él se convirtió en una de las figuras más influyentes dentro de la carrera de la artista, participando en distintas estrategias de negocios y acompañándola en su consolidación como estrella global.