Bruno Mars compartió con sus seguidores una noticia que llenó de tristeza a sus fanáticos alrededor del mundo: el fallecimiento de su padre, Peter Hernández, una de las figuras más importantes en su vida tanto a nivel personal como profesional. La noticia fue anunciada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje para despedirse de quien consideró su mayor inspiración y uno de sus principales maestros. En sus palabras, el cantante recordó que tuvo la oportunidad de abrazar a su padre por última vez, un momento que ahora guarda como uno de los recuerdos más valiosos antes de su partida.

Mars aseguró que gran parte de lo que aprendió sobre la música se lo debe a su padre, quien desde pequeño lo acercó al mundo de los espectáculos y lo motivó a desarrollar su talento. Peter Hernández fue músico y artista durante gran parte de su vida. Gracias a su experiencia sobre los escenarios, Bruno creció rodeado de canciones, ensayos y presentaciones que terminaron marcando su futuro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Conocido por muchos como "Dr. Doo-Wop", el padre del cantante dejó una huella importante en la escena musical de Hawái y fue una pieza fundamental en la formación artística de su hijo.

A lo largo de los años, Bruno Mars nunca ocultó la admiración que sentía por su padre. En diversas entrevistas habló de las enseñanzas que recibió en casa y del apoyo constante que encontró en él desde sus primeros pasos en la industria. La influencia de Peter Hernández también estuvo presente en algunos de los proyectos más importantes de la carrera del artista, incluyendo el estilo musical que lo llevó a convertirse en una de las mayores estrellas del pop mundial. En su mensaje de despedida, Bruno también recordó a su madre, fallecida en 2013, con unas palabras que emocionaron a miles de seguidores y que reflejan el profundo vínculo que mantenía con sus padres.