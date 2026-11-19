Estados Unidos. La superestrella Taylor Swift iluminó el escenario de los premios de la Country Music Association (CMA) en Nashville, Tennessee, el pasado miércoles 18 de noviembre, con una emotiva mezcla de su sencillo "I Knew It, I Knew You" y su éxito de 2006, "Our Song". Esta electrizante actuación marcó el regreso de Swift al escenario de la ceremonia, 13 años después de su última presentación. El público, sin duda, esperaba con entusiasmo su vuelta. Ataviada con una falda roja con volantes, un top brillante y botas vaqueras, Swift hizo vibrar al recinto mientras tocaba su guitarra de color azul intenso. Esta actuación llega más de una década después de su última aparición en el escenario de estos premios, cuando interpretó "Red" junto a Vince Gill y Alison Krauss.

En aquella ceremonia de 2013, Swift recibió además el premio "Pinnacle Award", un galardón excepcional que se otorga a artistas que han "redefinido, de manera innegable, la cima del éxito en el género". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El premio le fue entregado por artistas para quienes ella había actuado como telonera anteriormente, entre ellos Tim McGraw, Faith Hill y George Strait. Tras un rápido cambio de vestuario, Swift volvió al escenario más tarde para presentar el premio Willie Nelson Lifetime Achievement Award (a la trayectoria), un reconocimiento otorgado al artista que "ha alcanzado el máximo nivel de reconocimiento en la música country". El dúo Brooks & Dunn resultó ser el ganador de este honor. Previamente, esa misma noche, Swift —quien ha sido galardonada en dos ocasiones como Artista del Año (Entertainer of the Year) en los CMA— figuraba entre los nominados en la categoría de Sencillo del Año por I Knew It, I Knew You, lo que suponía su vigesimosexta nominación a los premios CMA. Finalmente, fue Ella Langley quien se llevó el galardón gracias a su exitoso tema Choosin’ Texas. Pero, incluso antes de que comenzara la ceremonia, Swift ya había causado revuelo en las redes sociales por su atuendo en la alfombra roja.

La cantante llegó con un llamativo vestido amarillo sin tirantes, con un bajo abullonado, de la firma Óscar de la Renta. Completó el estilismo con unos tacones dorados metalizados y un clásico peinado recogido. "Petición para que Taylor vista de amarillo más a menudo, porque, literalmente, parece un rayo de sol", escribió un fan en la plataforma X. Los seguidores esperaban con ansias su regreso a la ceremonia, después de que, en septiembre, la cantante escribiera en sus historias de Instagram —en respuesta a su nominación— que aún no había dicho su última palabra ("no he dicho mi última palabra", en un guiño a la expresión yee-haw).