Reencuentro entre Shakira y Piqué: ella exige cambio en su pacto y hace petición

"El pacto era que en esos períodos vacacionales del calendario escolar norteamericano, de una semana más o menos cada uno, Milan y Sasha estarían en Barcelona con su familia paterna: sus tíos, sus abuelos, van a la casa de Bolvir... A cambio, el padre aceptó que se mudasen a Miami con su madre", informaron desde el entorno de Piqué a La Vaguardia.