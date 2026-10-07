Reencuentro entre Shakira y Piqué: ella exige cambio en su pacto y hace petición

Pese a que la relación entre Shakira y Piqué terminó hace años, su vínculo sigue siendo tema de habla y este miércoles se volvieron a encontrar.
La cantante y el exfutbolista se vieron las caras nuevamente. Desde España sacaron a la luz la nueva petición de la colombiana y lo que dicen desde el entorno del español.
Ambos se confrontaron este martes en un juicio en Barcelona para resolver el régimen de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, lo que exige la revisión del acuerdo de separación que alcanzaron hace cuatro años.
La pareja, que en diciembre de 2022 ratificó su acuerdo de separación que acordó que Shakira se establecería con sus hijos, volvió a encontrarse en Barcelona para testificar en el juicio que debe revisar el régimen de visitas con Piqué.
Según el acuerdo inicial, los niños viajarían a España en sus recesos escolares a cambio de fijar su residencia en tierras norteamericanas.
"El pacto era que en esos períodos vacacionales del calendario escolar norteamericano, de una semana más o menos cada uno, Milan y Sasha estarían en Barcelona con su familia paterna: sus tíos, sus abuelos, van a la casa de Bolvir... A cambio, el padre aceptó que se mudasen a Miami con su madre", informaron desde el entorno de Piqué a La Vaguardia.
El exfutbolista debía trasladarse en ocasiones a Estados Unidos para no interrumpir el contacto continuo con sus hijos. Según la versión ofrecida, el convenio establecía que Piqué viajaría a Miami mensualmente para estar con sus hijos durante nueve días: "Y él siempre cumple".
Los menores viajarían únicamente en ventanas específicas para reencontrarse con su entorno paterno en España y pasar tiempo con el exjugador.
Estas fechas buscaban aprovechar los descansos académicos para evitar cualquier tipo de inasistencia escolar, de manera que los menores pudieran desplazarse a España sin perder clases ni actividades extraescolares.
Y tras su nuevo encuentro, a través de su agencia de prensa, Shakira hizo llegar un comunicado a los medios en el que precisó que no es su intención "reducir el tiempo" que los niños comparten con su padre, sino que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido".
Por eso, pide y propone que en los períodos vacacionales de pocos días, sea él quien viaje a Miami para evitar a los niños "realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan".
“Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona [donde reside Piqué] no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”, complementan.
De este modo, añadió el comunicado, "los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", lo que permitirá proteger su bienestar emocional, físico y académico.
El motivo central de la nueva disputa legal radica únicamente en la responsabilidad de realizar los traslados. "Ella quiere que él sea quien viaje siempre, todo se reduce a eso", concluyen las fuentes próximas al exfutbolista.