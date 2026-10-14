¿Reconciliación? Shakira y Antonio de la Rúa reaparecen juntos y desatan sospechas

Shakira sigue causando furor en redes sociales debido al cierre de su gira mundial “Las mujeres no lloran”, lo que sucedió el pasado 12 de octubre en Madrid, España.
En medio de esto, crecieron los rumores de reconciliación entre la cantante colombiana y el abogado y empresario argentino Antonio de la Rúa, ya que reaparecieron juntos.
En su cuenta en Instagram, la intérprete de “Hips Don’t Lie” realizó una publicación para hablar del fin de su gira y expresó su cariño por Madrid, donde, además, tuvo una residencia de conciertos, que fue del 18 de septiembre al 12 de octubre.
Sumado a esto, una de sus canciones se llama “Te dejo, Madrid” debido a una fallida historia de amor en su juventud.
“Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después. Cada noche con ustedes ha sido un sueño... ¡y no me quiero ir! Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia”, expresó la cantautora.
Shakira compartió una galería de fotos para cerrar con broche de oro el fin de “Las mujeres no lloran”. En la segunda foto que añadió aparece junto Antonio de la Rúa, de 52 años, lo que usuarios no pasaron por alto e hicieron comentarios al respecto.
La intérprete de “Lo hecho está hecho” y “La tortura” y el abogado argentino –quien es hijo del expresidente de Agentina Fernando de la Rúa (1999-200)– fueron pareja durante casi 11 años; empezaron a salir el 26 de marzo del año 2000 y terminaron en agosto de 2010, pero lo dieron a conocer oficialmente a comienzos de 2011. Antonio también fue mánager de la cantante.
La separación de Shakira y Antonio de la Rúa dio de qué hablar porque también concluyó su vínculo laboral.
El abogado interpuso demandas contra la cantante, argumentando que su labor influyó en su consolidación a nivel global. La compositora lo contrademandó y ganó los litigios legales.
Pero la separación no sólo causó controversia por esto, sino porque previamente Shakira conoció a Gerard Piqué; esto sucedió en Madrid durante la primavera. Posteriormente la artista y el exfutbolista español empezaron a salir. Tiene dos hijos en común, Milan y Sasha, de 13 y 11 años, respectivamente. Tras 12 años juntos, dieron a conocer su separación el 4 de junio de 2022.