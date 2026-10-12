Shakira se despide de Madrid junto a Maluma y Bizarrap

Reconoció que le costaba despedirse: "La verdad, no me quiero ir. Va a ser muy duro marchar otra vez de España".

La artista regaló al público un concierto extra en Madrid este 12 de octubre recibido con gran entusiasmo por los fans, que se apresuraron para comprar sus entradas con menos de una semana de antelación, pues la nueva fecha fue anunciada el 6 de octubre.