San Pedro Sula, Honduras. La adrenalina del boxeo se combinará con la música urbana este sábado 21 de noviembre durante “La Macaneada del Año”, evento programado para las 5:00 de la tarde en el Gimnasio del Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Aunque la jornada tendrá como elemento central los enfrentamientos de boxeo de varios creadores de contenido, la cartelera también contará con un componente musical que promete ponerle ritmo a la velada: la presentación de J-King & Maximan.
El dúo llegará a la ciudad para formar parte del espectáculo organizado por Los Hijos de Morazán, sumando música a una jornada que busca mezclar deporte y entretenimiento en un mismo escenario.
Sobre los artistas
J-King & Maximan, conocidos como "Los Rastrilleros", son un icónico dúo puertorriqueño de reguetón originario de Ponce, integrado por Jaime Alberto Borges Bonilla (J-King) y Héctor L. Padilla (Maximan).
Comenzaron su carrera juntos en 2003 y alcanzaron fama internacional a mediados de los 2000 al formar parte del supergrupo Casa de Leones junto a Guelo Star y Jowell & Randy.
Entre sus canciones más populares destacan: "Cuándo, Cuándo Es?", "No Te Veo", "Rastrillea", "Sr. Juez", "Déjame Tocarte", "Beso en la Boca" y "La Noche Está de Fiesta", entre muchas más.
Más detalles del evento
De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores del evento, las entradas se encuentran disponibles a través de TuticketHN, con precios de preventa que van desde L350 en la zona Zoquete Tranqui, L600 en Zoquete con Flow y L950 en Zoquete Premium.
Cabe mencionar que el evento está dirigido a mayores de 14 años. En el caso de asistentes de entre 14 y 17 años, deberán adquirir su entrada completa y presentarse obligatoriamente acompañados por una persona adulta.
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