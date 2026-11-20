San Pedro Sula, Honduras. La adrenalina del boxeo se combinará con la música urbana este sábado 21 de noviembre durante “La Macaneada del Año”, evento programado para las 5:00 de la tarde en el Gimnasio del Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Aunque la jornada tendrá como elemento central los enfrentamientos de boxeo de varios creadores de contenido, la cartelera también contará con un componente musical que promete ponerle ritmo a la velada: la presentación de J-King & Maximan.

El dúo llegará a la ciudad para formar parte del espectáculo organizado por Los Hijos de Morazán, sumando música a una jornada que busca mezclar deporte y entretenimiento en un mismo escenario.