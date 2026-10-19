“No cabemos de la alegría y emoción”: Ana Alvarado celebra el alta de su bebé

La creadora de contenido hondureña Ana Alvarado, conocida en redes sociales como Lipstickfables, anunció que su hijo Jorge André recibió la alta médica, poniendo fin a varias semanas de incertidumbre y preocupación para su familia.
La noche del domingo, la influencer compartió un emotivo video en sus redes sociales en el que mostró parte de la experiencia que vivió durante la hospitalización de su bebé y el momento en que salió del centro asistencial con el pequeño en brazos. Junto a las imágenes, agradeció el apoyo de sus seguidores y el acompañamiento recibido durante este difícil proceso.
"Gracias por todas sus oraciones y por haber estado tan pendiente de Jorge André. ¡No cabemos de la alegría y emoción! La vida me sigue demostrando que el tiempo de Dios siempre es y será perfecto", escribió Alvarado.
La publicación generó numerosas reacciones y mensajes de felicitación de seguidores, amigos y colegas del mundo del entretenimiento, quienes celebraron la noticia de la alta médica del bebé.
Semanas de preocupación
Desde el nacimiento de Jorge André, ocurrido el pasado 20 de septiembre en Miami, Estados Unidos, Ana Alvarado mantuvo informada a su comunidad sobre la evolución de la salud de su hijo. La creadora de contenido reveló en distintas ocasiones que el bebé permanecía hospitalizado debido a complicaciones respiratorias que requerían supervisión médica especializada.
Durante esas semanas, la hondureña compartió mensajes de fe y esperanza. A inicios de octubre, informó que su hijo había mostrado avances significativos, entre ellos, la retirada del tubo de alimentación. También agradeció las oraciones que recibía constantemente de sus seguidores.
Asimismo, confesó que deseaba llevar a su bebé a casa y relató la angustia que le generaba vigilar constantemente sus niveles de oxígeno y su recuperación. “Ya quiero a mi hijo en casa”, expresó entonces en sus redes sociales.
La llegada de Jorge André representó un momento especialmente significativo para Ana Alvarado y su esposo, Jorge Cordero. Según había compartido la influencer, convertirse en madre era un sueño largamente anhelado, por lo que el nacimiento de su primer hijo en común fue celebrado por sus seguidores.
Ahora, tras la alta médica de Jorge André, la pareja inicia una nueva etapa en casa, acompañada por el cariño de una comunidad que siguió de cerca la evolución del pequeño y que hoy celebra junto a ellos una noticia esperada durante semanas.