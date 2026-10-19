“No cabemos de la alegría y emoción”: Ana Alvarado celebra el alta de su bebé

La creadora de contenido hondureña Ana Alvarado, conocida en redes sociales como Lipstickfables, anunció que su hijo Jorge André recibió la alta médica, poniendo fin a varias semanas de incertidumbre y preocupación para su familia.

La noche del domingo, la influencer compartió un emotivo video en sus redes sociales en el que mostró parte de la experiencia que vivió durante la hospitalización de su bebé y el momento en que salió del centro asistencial con el pequeño en brazos. Junto a las imágenes, agradeció el apoyo de sus seguidores y el acompañamiento recibido durante este difícil proceso.

"Gracias por todas sus oraciones y por haber estado tan pendiente de Jorge André. ¡No cabemos de la alegría y emoción! La vida me sigue demostrando que el tiempo de Dios siempre es y será perfecto", escribió Alvarado.

La publicación generó numerosas reacciones y mensajes de felicitación de seguidores, amigos y colegas del mundo del entretenimiento, quienes celebraron la noticia de la alta médica del bebé.