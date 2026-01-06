César Bono, con dos costillas rotas tras fuerte caída en su casa

En el marco del Día de Reyes Magos, César Bono compartió con la prensa detalles del accidente que sufrió días antes del 24 de diciembre, el actor explicó que vive solo y fue en el baño de su casa donde ocurrió la caída que le dejó fracturadas la sexta y séptima costilla del lado izquierdo. Aun así, dejó claro que su prioridad es cumplir con su trabajo.