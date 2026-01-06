César Bono, con dos costillas rotas tras fuerte caída en su casa

Hablar de César Bono es sin duda alguna resaltar no solo su talento, sino su vocación y entrega a la actuación y sobre todo al público.
A sus 75 años de edad, pese a los problemas de salud que ha enfrentado durante los últimos años, el histrión nunca ha faltado a una de sus presentaciones en teatro con su monólogo “Defendiendo al cavernícola”.
Y este 2026 no será distinto, pues aunque el querido actor que dio vida al inolvidable “Frankie Rivers”, reveló que sufrió un accidente en su casa que le dejó como resultado un par de costillas rotas, esto no le impidió presentarse en el escenario y reveló cuál es su estado de salud.
En el marco del Día de Reyes Magos, César Bono compartió con la prensa detalles del accidente que sufrió días antes del 24 de diciembre, el actor explicó que vive solo y fue en el baño de su casa donde ocurrió la caída que le dejó fracturadas la sexta y séptima costilla del lado izquierdo. Aun así, dejó claro que su prioridad es cumplir con su trabajo.
“Con dos costillas rotas, la sexta y la séptima, te digo que duele de la chingada...Cuando estoy acostadito me duele uno de los pies... ¿qué chingados tiene que ver mi pie con las costillas?, pues no sé pero están conectados de alguna manera”. Dijo el actor a la prensa.
Sobre el momento exacto del golpe, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de bromear con los reporteros que se encontraban con él: “El baño está hecho de granito y ching* a su madre, su compañero (yo)... ‘Ah, qué putaz* me di’”, dijo César Bono.
Cabe señalar que pese a la fractura de costillas, el actor reveló que se encuentra bien de salud, sin embargo, rechaza ir a un hospital para que lo traten y sus fracturas sanen lo más rápido posible.
Durante su encuentro con varios representantes de la prensa, éstos lo cuestionaron sobre el diagnóstico de los doctores tras sufrir la caída en su casa, sin embargo el actor de 75 años de edad sorprendió con su negativa rotunda a acudir a un hospital. A pesar del dolor constante, el actor decidió seguir adelante sin internarse.
“No, yo no voy a los hospitales. Vine a trabajar. Que chin** a su madre. Si me quieren ver, aquí. Mi doctor me dio un chocho chin*n”, afirmó.
De acuerdo con las mismas declaraciones de César Bono, esta no sería la primera vez que se rompe un hueso del cuerpo y está sin atención médica, pues, recordó que ha enfrentado episodios de salud muy delicados y aunque los dolores son intensos, prefiere tomar medicamentos a ingresar a un nosocomio.
“Me duele de la chin*”, reconoció, explicando que el dolor se intensifica durante ciertos movimientos en escena, sin embargo, reveló que hace algún tiempo tuvo un codo fracturado y aún así salió a escena tal y como lo hizo este 2026.
De acuerdo al actor, esta fractura no lo detiene, pues nada le impedirá cumplir con su público.