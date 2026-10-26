Fallece Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas

Según informó Variety, que tuvo acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció el domingo a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

"Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes —como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos—, ha fallecido de forma repentina", escribieron sus familiares en Instagram.

Eric Bauza , el actor de doblaje conocido por dar voz a personajes de la serie 'Looney Tunes', como Bugs Bunny (el conejo de la suerte) y el Pato Lucas (Daffy Duck), falleció a los 46 años.

A lo largo de su trayectoria, Bauza fue uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Prestó su voz a personajes como Bugs Bunny y el Pato Lucas, así como a Piolín (Tweety) y Elmer Gruñón (Elmer Fudd).

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También dio voz al gallo Claudio (Foghorn Leghorn), Porky (Porky Pig) y los Correcaminos (Road Runner), entre otros personajes. Su voz se puede escuchar en la película de 'Looney Tunes' titulada 'Coyote vs. Acme'.

Asimismo, participó en producciones como 'Space Jam', 'Looney Tunes Cartoons' y otras series y películas de animación.

Bauza fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en 'Looney Tunes Cartoons', 'Muppet Babies' ('Los pequeños Muppets') y 'The Adventures of Puss in Boots' ('Las aventuras del gato con botas').

También ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por 'Teen Titans Go!' ('Los jóvenes Titanes'), 'Bugs Bunny Builders' y 'Looney Tunes Cartoons'. Además, obtuvo una nominación por 'Daffy in Wackyland' ('Lucas en Wackyland').

En el momento de su fallecimiento, el actor de origen canadiense se encontraba en la fase de preproducción de dos proyectos: 'Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical', en el que interpretaba al Pato Lucas, y 'The Dragon Masters', en el que daba voz al Shogun King.

Esta fue su última publicación en Instagram: