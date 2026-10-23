Muere Michael Gray, actor que interpretó a Billy Batson en la serie "¡Shazam!"

Antes de que las películas de superhéroes dominaran los cines, Michael Gray ya era un rostro familiar para los seguidores de DC Comics. El actor estadounidense, recordado por interpretar a Billy Batson en la serie televisiva "¡Shazam!", falleció a los 75 años, según confirmó su publicista. La muerte del intérprete ocurrió el 16 de octubre en Palm Desert, California. De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, Gray murió por causas naturales después de que su estado de salud se debilitara durante los últimos meses. Aunque participó en diversos proyectos de televisión, fue "Shazam" la producción que definió su carrera. Entre 1974 y 1976 dio vida a Billy Batson, el adolescente que pronunciaba una palabra mágica para convertirse en el héroe conocido como Capitán Marvel.​​​​​​​

Una trayectoria más allá de Billy Batson

La serie formó parte de una etapa distinta para las adaptaciones de cómics. Lejos de los grandes presupuestos y los efectos digitales actuales, la producción apostaba por historias sencillas dirigidas al público familiar. Gray tenía apenas poco más de veinte años cuando asumió el papel que terminaría convirtiéndolo en una figura reconocida entre los seguidores del personaje. Su interpretación ayudó a acercar el universo de DC a la televisión abierta estadounidense. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Nacido el 2 de septiembre de 1951 en Chicago, Illinois, inició su carrera desde joven y acumuló participaciones en distintas producciones televisivas antes y después de alcanzar la fama con "Shazam".

Entre sus trabajos más recordados también figura su aparición en "The Brady Bunch", donde interpretó a Jeff, uno de los intereses amorosos de Marcia Brady en la popular comedia. El actor también apareció en series como "The Flying Nun" y "Dynasty", además de desarrollar proyectos vinculados al doblaje y otras áreas de la industria del entretenimiento. A diferencia de muchas figuras asociadas a personajes icónicos, Gray nunca se desligó completamente de Billy Batson. Con frecuencia participaba en convenciones y encuentros con fanáticos relacionados con el universo de los cómics y la televisión clásica.

“Oh my gosh, I’m Billy Batson again!”⚡️The Billy Batson actor from the 1970s ‘SHAZAM!’ series, Michael Gray, behind the scenes of his Fury of the Gods cameo! 🥹 https://t.co/lAwh4M3ohq — Shazam Updates (@ShazamNews) April 8, 2023