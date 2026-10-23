Cristiano Ronaldo da otro paso a los 1.000 goles: así fue su nuevo tanto y la ventaja sobre Messi

Cristiano Ronaldo sigue camino a llegar a la marca récord de los 1.000 goles y cada vez está más cerca. El delantero portugués marcó este viernes un nuevo gol para el triunfo del Al Nassr por 1-3 en su visita al Al-Faisaly en la décima jornada de la Liga Profesional de Arabia Saudita.
Temprano en el partido se puso a ganar el Al Nassr que le costó cerrar el triunfo. El delantero Abdullah Al-Hamdan abrió la cuenta a los 4 minutos antes de que Cristiano Ronaldo hiciera el 0-2, además tuvo otro tanto anulado y un disparo al poste.
El astro luso anotó su gol número 982 de su carrera y sigue imparable. Cristiano Ronaldo conectó con un gran cabezazo un centro medido de Joao Félix, en una falta lateral.
Tres minutos después, el capitán portugués hizo el tercero al contragolpe... pero el VAR revisó la acción y anuló el tanto de CR7 por fuera de juego previo de Al Hamdan. En el primer tiempo por poco marca Ronaldo con un disparo que se estrelló en el poste.
El equipo local encontró el descuento con un remate de cabeza del belga Theo Bongonda en el minuto 66 y el portero del Al-Faisaly, Fernando Pacheco, evitó el doblete de Cristiano con una gran mano.
El Al Nassr aseguró la victoria en el 79' con la anotación del extremo brasileño Ângelo Gabriel, tras una buena jugada colectiva.
Este fue el tercer gol de Cristiano Ronaldo en los últimos cuatro partidos disputados y su quinto en el campeonato liguero de Arabia Saudita, donde el Al Nassr es segundo con los mismos puntos (25) que el líder, el Al Qadsiah que dirige Brendan Rodgers y que tiene como gran referente a Mateo Retegui, autor de 9 tantos.
Cristiano Ronaldo, a 18 de los mil goles
Cristiano Ronaldo llegó a 982 goles en su carrera y quedó a 18 tantos de los 1.000, repartidos entre clubes y selección portuguesa. Así se reparten los goles del 'Comandante':
- Sporting de Lisboa: 5 goles
- Manchester United: 145 goles
- Real Madrid: 450 goles
- Juventus: 101 goles
- Al-Nassr: 134 goles
- Selección de Portugal: 146 goles
Lionel Messi no se queda atrás y sigue de cerca a Cristiano Ronaldo en el récord con 936 goles. Así se reparten los goles del crack argentino que se retiró recientemente de la Selección Argentina:
- Barcelona: 672 goles
- PSG: 32 goles
- Inter Miami: 106 goles
- Selección de Argentina: 126 goles