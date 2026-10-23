Cristiano Ronaldo da otro paso a los 1.000 goles: así fue su nuevo tanto y la ventaja sobre Messi

Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo sigue camino a llegar a la marca récord de los 1.000 goles y cada vez está más cerca. El delantero portugués marcó este viernes un nuevo gol para el triunfo del Al Nassr por 1-3 en su visita al Al-Faisaly en la décima jornada de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Temprano en el partido se puso a ganar el Al Nassr que le costó cerrar el triunfo. El delantero Abdullah Al-Hamdan abrió la cuenta a los 4 minutos antes de que Cristiano Ronaldo hiciera el 0-2, además tuvo otro tanto anulado y un disparo al poste.

El astro luso anotó su gol número 982 de su carrera y sigue imparable. Cristiano Ronaldo conectó con un gran cabezazo un centro medido de Joao Félix, en una falta lateral.

Tres minutos después, el capitán portugués hizo el tercero al contragolpe... pero el VAR revisó la acción y anuló el tanto de CR7 por fuera de juego previo de Al Hamdan. En el primer tiempo por poco marca Ronaldo con un disparo que se estrelló en el poste.