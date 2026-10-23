Duras críticas a Motagua y señalan a dos tras empate vs Alajuelense: "¡Pechos fríos, equipo chico!"

Así reaccionaron los medios y periodistas deportivos tras el empate 0-0 que Motagua cedió contra Alajuelense en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
La portada de Diario DIEZ - "Cuesta arriba a Costa Rica. Motagua no paso del empate jugando en casa".
ESPN - "¡¡TODO SE DEFINE EN 'LA CATEDRAL'!! El gol no llegó a Tegucigalpa y en el finalista espera la vuelta en Alajuela".
La página de Everardo Herrera, Al Pie del Deporte - "Alajuelense se trae un valioso 0-0 de Honduras ante Motagua".
La Teja de Costa Rica - "Alajuelense no pudo golpear al Motagua y dejó todo abierto para la vuelta" de la Copa Centroamericana.
Fox Sports Costa Rica - "Motagua y Alajuelense no se hicieron daño. El pase a la final de la Copa Centroamericana se definirá el próximo 29 de octubre en el Morera Soto".
TD Más de Costa Rica - "Empate de visita y a liquidar en casa, dejen cocinar al “Macho”", dice en referencia a Óscar Benítez.
Motagua avisa en sus redes son lo que irá a hacer en el partido de vuelta: "¡Buscaremos la clasificación en Costa Rica!".
Diario El Mundo de Costa Rica - "La trampa que esconde el empate de Alajuelense ante Motagua en Honduras". "El resultado puede considerarse un buen negocio para los rojinegros, pero también esconde una situación que podría terminar pasándoles una factura muy cara", dicen en referencia que si reciben gol en casa vale doble.
Germán Alvarado, periodista de Diario La Prensa - "Lo mejor del Motagua - Alajuelense fue cuando el árbitro pitó el final del partido. Ambos clubes terminaron decepcionando en la ida. Para Motagua estaba la presión de ganar, pero no haber encajado gol es clave. Metiendo un tanto en Costa Rica, Alajuelense tendrá que anotar dos".
El periodista hondureño Gustavo Roca criticó el partido del Ciclón. "Desastroso partido del Motagua y le sale barato el empate. Las águilas azules JUGARON SU PEOR PARTIDO en esta Copa Centroamericana".
Gustavo Roca señaló a Jesús Batiz por lo mostrado ante Alajueense. "O despierta, o durará poco. No ha sido ese jugador en el que Motagua se va a apoyar para sacar los resultados. Juega como desganado, sin ganas de aportar su experiencia y calidad".
Johan Raudales, periodista de Diario Diez, no se cortó para lanzar fuertes críticas: "¡Pechos fríos: equipo chico sin ganas de finales!".
Johan Raudales también culpó al entrenador del Motagua: "A Javier López le ha quedado grande el partido ante Alajuelense. Nunca buscó el triunfo ante un equipo que no sabe a lo que estaba jugando".
Julio César Núñez, periodista de El Heraldo - "Gris empate de Motagua 0-0 ante Alajuelense. Lo único "rescatable" de la paridad es que si Motagua anota en Costa Rica, obliga a la Liga a marcar dos. Si en la previa los manudos eran locales, ahora lo son más. Se define en Alajuela".