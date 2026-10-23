Duras críticas a Motagua y señalan a dos tras empate vs Alajuelense: "¡Pechos fríos, equipo chico!"

Germán Alvarado, periodista de Diario La Prensa - "Lo mejor del Motagua - Alajuelense fue cuando el árbitro pitó el final del partido. Ambos clubes terminaron decepcionando en la ida. Para Motagua estaba la presión de ganar, pero no haber encajado gol es clave. Metiendo un tanto en Costa Rica, Alajuelense tendrá que anotar dos".