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La pedrería y los cortes clásicos destacan en los Billboard Latinos

Rosalía, Becky G, Lali y otros artistas destacaron por sus atuendos en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 08:12 -
  • Agencia EFE
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La mayoría de los artistas que desfilaron este jueves por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 apostó por la pedrería, mientras que otros se decantaron por la sobriedad y los cortes clásicos en la antesala de la gala, celebrada en Miami.

 Fotos EFE
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Rosalía fue la última en llegar, pero la primera en la lista de las mejor vestidas. Con un vestido negro que dejaba al descubierto su abdomen tonificado, el cabello recogido en un moño informal que permitía lucir unos llamativos aretes brillantes y un maquillaje minimalista, la artista española destacó por su estilo antes de recibir el Premio Billboard Salón de la Fama.

 Foto ALBERTO BOAL / EFE
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Un traje similar, pero de color rojo vivo, fue el elegido por la estrella mexicano-estadounidense Becky G, mientras que la cantautora argentina Lali se decantó por un diseño de origen argentino y falda corta.

 Foto Eva Marie Uzcátegui / EFE
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Las españolas Ana Mena y Lola Índigo también llegaron con vestidos negros, con encaje y un tejido mullido y suave, respectivamente.

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Por su parte, Pablo Alborán lució un esmoquin formal, con camisa blanca y corbatín negro.

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Fieles al estilo western que las caracteriza, reforzado con pedrería y correas, las hermanas del dúo Ha*Ash desfilaron por la alfombra azul antes de interpretar su nuevo tema, «Antes de que te cases».

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Decenas de artistas desfilaron por la alfombra azul instalada en la antesala del James L. Knight Center, en Miami. Los primeros en llegar fueron los conductores de la gala, Carmen Villalobos y Javier Poza.La artista colombiana fue la única que escogió el marrón para su atuendo: un vestido de gala drapeado, con escote profundo y falda semitransparente hasta el suelo.

 Foto Eva Marie Uzcátegui / EFE
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Su compañero llegó con pantalón negro y una chaqueta gris de solapas exageradas y modernas.

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Cristian Castro desfiló con un llamativo esmoquin blanco, mientras que el colombiano Ryan Castro lució un traje en tono marfil y un elegante bastón, que se convirtió en uno de los accesorios más comentados de la noche.

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Con un conjunto de tejido tweed —una tela de lana con textura—, el artista colombiano Kapo destacó por combinar la elegancia clásica con el toque moderno que suele caracterizar a los músicos.

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Alejandro Gabriel Bermúdez, Kenneth Lavíll, Kauê Penna, Alejandro Aramburu y Drew Venegas, integrantes de Santos Bravos, reafirmaron su lugar como referentes de la moda de la generación Z con una apuesta por estilos contrastantes en blanco, negro y gris. Los artistas combinaron distintos cortes de pantalones, chaquetas y camisas, además de accesorios variados.

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La llegada de los invitados abrió la jornada de una edición que reunió a representantes del regional mexicano, el pop, la música urbana y los ritmos tropicales.

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Las actuaciones incluyen a Fuerza Regida, Tito Double P, Cristian Castro, Ivy Queen, Ozuna, Manuel Turizo, Ha*Ash, Elvis Crespo, Víctor Manuelle, Wisin y Xavi, entre otros artistas.

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Los looks más destacados de la noche fueron el de la cantante argentina Lali Esposito.

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Aleska Génesis.

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Lourdes Stephen.

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Samara.

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Jacky Bracamontes.

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