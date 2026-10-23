La pedrería y los cortes clásicos destacan en los Billboard Latinos

Rosalía fue la última en llegar, pero la primera en la lista de las mejor vestidas. Con un vestido negro que dejaba al descubierto su abdomen tonificado, el cabello recogido en un moño informal que permitía lucir unos llamativos aretes brillantes y un maquillaje minimalista, la artista española destacó por su estilo antes de recibir el Premio Billboard Salón de la Fama.