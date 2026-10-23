Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas

Uno de los atuendos "más interesantes" vistos durante la alfombra azul de la gala de los premios BillBoard de la Música Latina fue el de Mar Solís, hija de Marco Antonio Solís, conocido como «El Buki».
Mar apostó por una propuesta que rompía con los códigos tradicionales de la alfombra roja, con una combinación de negro y rojo, el sostén parcialmente a la vista y el cabello recogido con rollos o rulos.
Como todos los años, hay celebridades que destacan por su glamour e innovación pero hay otras que en su intento de figurar, fracasan. Tal es el caso de Suzette que vistió un conjunto futurista pero inadecuado para la ocasión.
Contrario a Suzette, la actriz Ana Brenda Contreras se vio ocapada con un traje blanco.
Sin embargo, este año fueron los hombres los que más fallaron en la elección de su atuendo para asistir a una gala como esta. Muchos como Maffio, parecía que iban a un coctel de playa y otros, un día normal de trabajo a la oficina. Por ejemplo:
Karim Salmen.
Mingo Musk.
Mike Bahía.
Dr. De.
Chris Ortiz.
Fanta Rosario
El cantante y compositor colombiano Corridos del Rey requiere una mención a parte, su look de oficina en blanco se vio acentuado por la máscara y el sombrero.