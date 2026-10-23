  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas

Los artistas masculinos se lucieron este año, no por su elegancia, más bien por ser los peores vestidos en la gala de los Premios Billboard 2026 de la música latina.

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 09:17 -
  • Agencia EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
1 de 12
Leer el artículo

Uno de los atuendos "más interesantes" vistos durante la alfombra azul de la gala de los premios BillBoard de la Música Latina fue el de Mar Solís, hija de Marco Antonio Solís, conocido como «El Buki».

 Foto EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
2 de 12
Leer el artículo

Mar apostó por una propuesta que rompía con los códigos tradicionales de la alfombra roja, con una combinación de negro y rojo, el sostén parcialmente a la vista y el cabello recogido con rollos o rulos.

 Eva Marie Uzcátegui / EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
3 de 12
Leer el artículo

Como todos los años, hay celebridades que destacan por su glamour e innovación pero hay otras que en su intento de figurar, fracasan. Tal es el caso de Suzette que vistió un conjunto futurista pero inadecuado para la ocasión.

 Eva Marie Uzcátegui / EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
4 de 12
Leer el artículo

Contrario a Suzette, la actriz Ana Brenda Contreras se vio ocapada con un traje blanco.

 Eva Marie Uzcátegui / EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
5 de 12
Leer el artículo

Sin embargo, este año fueron los hombres los que más fallaron en la elección de su atuendo para asistir a una gala como esta. Muchos como Maffio, parecía que iban a un coctel de playa y otros, un día normal de trabajo a la oficina. Por ejemplo:

 Eva Marie Uzcátegui / EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
6 de 12
Leer el artículo

Karim Salmen.

 Eva Marie Uzcátegui / EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
7 de 12
Leer el artículo

Mingo Musk.

 Eva Marie Uzcátegui / EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
8 de 12
Leer el artículo

Mike Bahía.

 Eva Marie Uzcátegui / EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
9 de 12
Leer el artículo

Dr. De.

 Eva Marie Uzcátegui / EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
10 de 12
Leer el artículo

Chris Ortiz.

 Eva Marie Uzcátegui / EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
11 de 12
Leer el artículo

Fanta Rosario

Foto Eva Marie Uzcátegui / EFE
Premios Billboard 2026: hija de Marco Antonio Solís entre las peores vestidas
12 de 12
Leer el artículo

El cantante y compositor colombiano Corridos del Rey requiere una mención a parte, su look de oficina en blanco se vio acentuado por la máscara y el sombrero.

Eva Marie Uzcátegui / EFE
Cargar más fotos