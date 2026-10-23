Ricardo Arjona busca repetir en San Pedro Sula el lleno total que logró en Tegucigalpa

Ricardo Arjona conquistó al público de Tegucigalpa con un concierto a lleno total en el estadio Chochi Sosa. Los asistentes corearon junto al cantautor guatemalteco algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria musical.

Ahora, el artista se prepara para reencontrarse con sus seguidores en San Pedro Sula . Este sábado, el estadio Francisco Morazán será el escenario de su presentación, que forma parte de la gira “Lo que el seco no dijo”.

El espectáculo promete una noche de música y recuerdos para los fanáticos del intérprete, quien ha construido una extensa carrera con temas que han marcado a varias generaciones.

Entre sus canciones más emblemáticas figuran Señora de las cuatro décadas, Fuiste tú, Historia de taxi, Mujeres, Dime que no y El problema, composiciones que forman parte del repertorio más conocido del artista.

Durante esta etapa de su carrera, Arjona también promueve Seco, su álbum de estudio número 18, lanzado el 17 de enero de 2025. El disco incluye 12 canciones inéditas y marcó su regreso musical después de enfrentar problemas de salud.

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Los conciertos del artista en Honduras son producidos por e3 Live y Emprom, en alianza con Showbusiness y En Vivo.

La venta oficial de boletos se realiza a través de eTicket Honduras. Estos son los precios de las localidades, tanto en tarifa regular como con el descuento aplicado a las tarjetas BAC:

LIVE PASS BAC (L7,648), Precio con descuento BAC L6,883.00; EXPERIENCIA BAC (L5,837), Precio con descuento BAC L5,254.00.

E3 FAN L3.340, Precio con descuento BAC L3.006,00; PREFERENCIAL DE PIE L1,405, Precio con descuento BAC L1,264.00.

BUTACA L2,185.0010%, Precio con descuento BAC L1,967.00; SOL PREF. SUR L2,185.00, Precio con descuento BAC (L219) L1,967.00

SOL CENTRO L1,873.0010%, Precio con descuento BAC L1,686.00. SOL ESTE L1,873.0010%, Precio con descuento BAC L1,686.00.