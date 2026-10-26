Anette Christiansen aclara su salida de Miss Internacional Honduras

La exrepresentante de Miss International Honduras 2026, Anette Christiansen, se pronunció públicamente sobre las circunstancias que marcaron su salida del certamen de belleza mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. En el documento, titulado "Aclaración Pública", Christiansen indicó que decidió compartir su versión de los hechos ante las recientes declaraciones e interpretaciones surgidas en torno a su desvinculación de la competencia. Según explicó, hace algunos días fue notificada oficialmente de que no podría continuar con su participación debido a que excedía aproximadamente en un mes y medio el límite de edad establecido por el concurso.

La hondureña sostuvo que esta situación fue comunicada directamente por la organización, por lo que se demostró necesario aclarar públicamente los motivos de su salida. "Mi salida no fue una renuncia voluntaria, sino una decisión que me fue comunicada por la organización", expresó en el escrito publicado en sus plataformas digitales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La aclaración surge luego de que en redes sociales circularan diversas versiones sobre las razones por las cuales Christiansen dejó de figurar como representante rumbo al certamen internacional. Más allá de la controversia, la exrepresentante agradeció la oportunidad de haber formado parte del proceso y destacó el respaldo recibido durante su participación.

"Con la frente en alto" se despide de Miss International Honduras