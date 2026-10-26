Anette Christiansen aclara su salida de Miss Internacional Honduras

La exrepresentante de Miss International Honduras 2026, Anette Christiansen, se pronunció públicamente sobre las circunstancias que marcaron su salida del certamen de belleza mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.
En el documento, titulado "Aclaración Pública", Christiansen indicó que decidió compartir su versión de los hechos ante las recientes declaraciones e interpretaciones surgidas en torno a su desvinculación de la competencia.
Según explicó, hace algunos días fue notificada oficialmente de que no podría continuar con su participación debido a que excedía aproximadamente en un mes y medio el límite de edad establecido por el concurso.
La hondureña sostuvo que esta situación fue comunicada directamente por la organización, por lo que se demostró necesario aclarar públicamente los motivos de su salida.
"Mi salida no fue una renuncia voluntaria, sino una decisión que me fue comunicada por la organización", expresó en el escrito publicado en sus plataformas digitales.
La aclaración surge luego de que en redes sociales circularan diversas versiones sobre las razones por las cuales Christiansen dejó de figurar como representante rumbo al certamen internacional.
Más allá de la controversia, la exrepresentante agradeció la oportunidad de haber formado parte del proceso y destacó el respaldo recibido durante su participación.
"Con la frente en alto" se despide de Miss International Honduras
Asimismo, señaló que uno de los aspectos más significativos de su experiencia fue el trabajo social impulsado junto a una institución educativa, mediante actividades y donaciones dirigidas a una comunidad.
Christiansen afirmó que ese tipo de iniciativas constituye uno de los principales legados de su paso por el certamen, al considerar que el impacto social trasciende cualquier resultado dentro de la competencia.
En su mensaje también expresó que los concursos de belleza deben promover valores como el crecimiento personal, la solidaridad, la sororidad y el empoderamiento femenino.
De igual forma, hizo un llamado a que la situación sea abordada con responsabilidad, respeto y veracidad, evitando afirmaciones que puedan afectar la imagen o reputación de las personas involucradas.
La exrepresentante concluyó asegurando que cierra esta etapa "con la frente en alto" y agradecida por la oportunidad de representar a Honduras. En la parte final de su comunicado reiteró que su valor personal no depende de una corona, una edad o las circunstancias de un certamen, sino de sus principios, acciones y capacidad de servicio.