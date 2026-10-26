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Muere a los 90 años Walter Koenig, el Chekov de 'Star Trek'

Walter Koenig, conocido por interpretar a Pavel Chekov en 'Star Trek', falleció a los 90 años en Los Ángeles, según informó Variety.

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 14:48 -
  • Agencia EFE
Muere a los 90 años Walter Koenig, el Chekov de 'Star Trek'

Walter Koenig se abrió paso en Hollywood al interpretar al icónico Pavel Chekov en la serie original de 'Star Trek' (1966-1969).

 Foto Shutterstock/redes sociales

Los Ángeles (EE.UU.). El actor estadounidense Walter Koenig , quien interpretó al tripulante ruso Pavel Chekov en el universo de ciencia ficción de 'Star Trek' , falleció a los 90 años en Los Ángeles, según informó este lunes Variety.

"Lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez y actuaciones inolvidables dejaron una huella imborrable en generaciones de seguidores de todo el mundo", indicaron los representantes del artista en un comunicado compartido con el medio especializado.

El actor falleció anoche en su domicilio, ubicado en el barrio de North Hollywood, rodeado de su hija y su sobrina. Según el comunicado, su muerte se produjo a una edad avanzada.

Koenig se abrió paso en Hollywood al interpretar al icónico Pavel Chekov en la serie original de 'Star Trek' (1966-1969), en la que participó durante las temporadas segunda y tercera. Posteriormente, retomó el papel en las siete primeras películas de la saga, estrenadas entre 1979 y 1991.

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Su personaje, un joven ruso cuya presencia en la serie se enmarcaba en el contexto de la Guerra Fría, contribuyó a incorporar referencias a la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La caracterización también aludía, en tono humorístico, a la costumbre soviética de atribuirse el mérito de importantes inventos de la humanidad.

Nacido el 14 de septiembre de 1936 en Chicago, Koenig creció en Manhattan como hijo de inmigrantes lituanos. Antes de mudarse a Los Ángeles para obtener un título en psicología, participó en obras teatrales como 'Peer Gynt' y 'The Devil's Disciple'.

Koenig también formó parte de la franquicia de ciencia ficción 'Babylon 5', en la que interpretó al policía Alfred Bester entre 1994 y 1998. EFE

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