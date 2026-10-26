Muere a los 90 años Walter Koenig, el Chekov de 'Star Trek'

Los Ángeles (EE.UU.). El actor estadounidense Walter Koenig , quien interpretó al tripulante ruso Pavel Chekov en el universo de ciencia ficción de 'Star Trek' , falleció a los 90 años en Los Ángeles, según informó este lunes Variety.

"Lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez y actuaciones inolvidables dejaron una huella imborrable en generaciones de seguidores de todo el mundo", indicaron los representantes del artista en un comunicado compartido con el medio especializado.

El actor falleció anoche en su domicilio, ubicado en el barrio de North Hollywood, rodeado de su hija y su sobrina. Según el comunicado, su muerte se produjo a una edad avanzada.

Koenig se abrió paso en Hollywood al interpretar al icónico Pavel Chekov en la serie original de 'Star Trek' (1966-1969), en la que participó durante las temporadas segunda y tercera. Posteriormente, retomó el papel en las siete primeras películas de la saga, estrenadas entre 1979 y 1991.