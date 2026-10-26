Anthropic enfrenta una demanda por el uso de canciones de Elvis Presley

Los propietarios de los derechos sobre la música de Elvis Presley demandaron a la empresa de inteligencia artificial Anthropic , al alegar que entrenó sus modelos con más de 200 canciones del artista sin autorización. También la acusan de infringir los derechos de autor.

La demanda, presentación ante un tribunal de California en nombre de varias partes, solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios superior a 41 millones de dólares, equivalente a 150.000 dólares por canción, informa The New York Times.

Entre los demandantes figuran la empresa de licencias Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing, varios fideicomisos y al menos un particular. También acusan a Anthropic, la compañía detrás del chatbot Claude, de eludir las medidas de protección de la música y de eliminar o alterar la información sobre la gestión de los derechos de autor de las canciones.