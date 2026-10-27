Putin dijo que sólo se reunirán con Zelenski para firmar la paz

Moscú, Rusia. El presidente ruso, Vladímir Putin , comunicó este martes en conversación telefónica a los dirigentes de Finlandia y Noruega que sólo se reunirá en un tercer país con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, para firmar la paz, informó hoy el Kremlin . "Cuando se preparan ciertos documentos en el marco de un acuerdo (de paz) duradero, entonces los líderes de ambos países podrán reunirse", explicó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa local. En dicho encuentro Putin y Zelenski se verían las caras no para negociar, sino para firmar documentos que potencialmente pongan fin a la guerra.

Así se lo explicaron Putin al presidente finlandés, Alexandr Stubb, y al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que le transmitieron el deseo de Zelenski de reunirse en persona con el jefe del Kremlin. "El primer ministro noruego y el presidente finlandés comunicaron a nuestro presidente el gran interés de Zelenski en reunirse", dijo Ushakov. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Añadió, como en ocasiones anteriores, que "si Zelenski quiere entablar negociaciones directas, que venga a Moscú, donde se le garantizarán todas las condiciones, incluido desde el punto de vista de la seguridad".