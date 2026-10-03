El Partido Demócrata se acerca a arrebatar el Senado a los republicanos, según NYT

El sondeo, elaborado junto al Siena College Research Institute, sitúa a los demócratas con opciones reales de arrebatar escaños en plazas tradicionalmente conservadoras, apoyados en un fuerte repunte entre los votantes independientes.

El Partido Republicano ostenta actualmente la mayoría con 53 de los 100 escaños en la cámara alta del Congreso, pero defiende 20 de los 33 asientos que se renovarán el próximo 3 de noviembre.

Miami, Estados Unidos.- El Partido Demócrata está cada vez más cerca de conseguir el control del Senado gracias a su avance en cinco estados tradicionalmente favorables a los republicanos, según una encuesta publicada este sábado por The New York Times, a un mes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

El impulso demócrata se sustenta en su ventaja entre los votantes probables en feudos históricamente republicanos como Texas (+6 puntos para James Talarico frente al fiscal Ken Paxton) y Alaska (+7 para Mary Peltola), así como en Ohio (+3).Más ajustadas son las estimaciones para Iowa y Kansas.

En el primero, la candidata republicana Ashley Hinson mantiene un punto porcentual de ventaja sobre su oponente Josh Turek, mientras que en el segundo los sondeos reflejan un empate.

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No obstante, hacerse con cuatro de estos escaños podría no ser suficiente para los demócratas, que deberán retener con éxito los que ya ocupan.

Aunque es habitual que el partido que ocupa la presidencia pierda apoyos en las elecciones de medio mandato por el desgaste del poder, la impopularidad de Donald Trump ha ensanchado esa brecha, según The New York Times.

El presidente estadounidense registra índices de aprobación muy bajos tras más de un año y medio de su segundo mandato, fruto de la desaprobación de la guerra contra Irán y la frustración por los altos precios de la gasolina o el coste de la vida.

En un intento por dar la vuelta a la situación, Trump ha prometido entregar "cheques" de 5.000 dólares (unos 4.400 euros) a todo estadounidense adulto si los republicanos ganan en las elecciones de medio mandato.EFE