El avión desaparecido frente a EEUU se desplomó 12,000 pies antes de perder la señal

Miami, Estados Unidos.- El avión Gulfstream que desapareció frente a las costas de Nantucket perdió más de 12.000 pies de altura (3.650 metros) en tan solo tres minutos antes de perder el contacto con las autoridades.

La aeronave era utilizada como ambulancia aérea y en el momento de la desaparición viajaban en ella dos médicos, dos pilotos y dos ciudadanos de Bermudas, informó este sábado la compañía canadiense propietaria del avión, Latitude Air Ambulance, a la agencia The Canadian Press.

El aparato cubría la ruta entre Bermudas y Boston, donde tenía previsto aterrizar a la 1:25 de esta madrugada. Sin embargo, se precipitó de 23.500 pies (7.160 metros) a 11.000 pies (3.300 metros) a escasos veinte minutos del aterrizaje, según datos de la plataforma FlightAware.