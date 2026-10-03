Ascienden a 74.228 los muertos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre 2023

Jerusalén. El Ministerio de Sanidad de Gaza sumó este sábado 181 víctimas mortales de la ofensiva israelí contra la Franja palestina, tras verificar la defunción de desaparecidos, lo que eleva la cifra oficial total desde el 7 de octubre de 2023 a 74.228 personas.

“Se han añadido 181 mártires a las estadísticas acumuladas tras la finalización y verificación de sus datos por parte del Comité de Verificación de Mártires, desde la última actualización estadística del 26 de septiembre de 2026”, señala un comunicado del ministerio.

La cifra de heridos desde el inicio de la ofensiva asciende a 175.188, añade el comunicado. Además, Sanidad registró oficialmente la muerte de siete personas en los dos días previos en distintos ataques al enclave.

El anuncio del ministerio se produce en una jornada en la que al menos cinco personas, cuatro de ellas mujeres, murieron a causa de un bombardeo israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza (norte).