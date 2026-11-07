Jeremy Rodríguez apunta alto: Mundial Sub-17 y revela lo que ha vivido en Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

El atacante de la Bicolor Sub-17, Jeremy Rodríguez, habló sobre sus expectativas y objetivos de cara a su participación en el Mundial de la categoría, donde espera hacer un buen papel junto a sus compañeros y aprovechar la experiencia para seguir creciendo como futbolista. El joven delantero también reveló los consejos que recibe de figuras de Olimpia como Jorge Benguché, Yustin Arboleda, Kilmar Peña y Jorge Álvarez, además de recordar el duro golpe que significó la eliminación del León en la Copa Centroamericana, confesando cómo vivió aquel momento desde el banquillo.

Con apenas 17 años, Rodríguez tiene claro que el Mundial será un paso importante en su carrera y no esconde su ilusión de consolidarse en Olimpia y llegar en un futuro a la Selección Nacional de Honduras.

DECLARACIONES DE JEREMY RODRÍGUEZ

Jeremy, ¿cómo te sentís y cómo llega el grupo a este compromiso mundialista?

Venimos trabajando de muy buena manera. Se vio reflejado en el premundial que hicimos en febrero y, bueno, muy feliz por el grupo que tenemos. La verdad, estamos muy contentos de poder hacer un buen papel en el Mundial.

Es un grupo bastante complicado, pero ustedes me comentaban que hay unión y mucha ilusión también para poder hacer las cosas bien

Podemos hacer un buen papel. Tenemos un grupo bastante joven, con bastantes jugadores de 2011, 2010 y, bueno, nosotros que somos ya de la misma categoría, esa de 2009. La verdad, tenemos mucha ilusión para poder hacer las cosas bien y, primero Dios, nos vaya bien. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse - ¿Han visto videos de estas selecciones?

Por el momento, no. Primero nos vamos a enfocar en los primeros dos partidos amistosos que tenemos y ya después veremos el equipo que nos toca. - Jeremy, sos uno de los jugadores jóvenes de este equipo, pero que ya ha debutado en Primera División y que ya ha tenido recorrido en primera. ¿Cuánto pueden acuerpar a los jugadores como vos, Mike y Kevin, que tienen esta experiencia en Primera División, para hacer mejor las cosas en el Mundial y ayudar a estos muchachos?

A poder hacer las cosas bien. Nosotros, digamos que somos un poco referentes en la selección y, bueno, poder acompañarlos, ayudarles, darles consejos de que todo va a estar bien y poder hacer las cosas bien.



- ¿Algún jugador de Olimpia o algún otro jugador que ya haya jugado en un Mundial Sub-17 te ha dado un consejo?

Michaell Chirinos una vez dio una entrevista en el CAR y me dijo que me da consejos y es la verdad. Siempre me dice que pare la pelota bien, que apoye la espalda, que vaya al área y que siempre busque el gol. Para eso es el trabajo del delantero. - ¿Chirinos es el líder? ¿Es el jugador que más se acerca a los jóvenes.

No, no solo él. También está Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez. - Sobre tus compañeros ya en tu posición, Benguché y Arboleda. ¿Quién es el que más te aconseja? ¿Quién es el que más se acerca a vos?

Sinceramente, están Benguché, Arboleda y Kilmar Peña. - ¿Kilmar también? ¿Qué es lo que te dicen y qué te recomiendan para cuando llegás a la selección?

Jugar fácil, para eso, pivotear, ir al área y buscar el gol. Ese es mi trabajo. - ¿Y Espinel?

Pues, en el partido contra Juticalpa me dijo que disfrutara, que hiciera las cosas bien y que ayudara al equipo. - Jeremy, muchos de tus compañeros ya están teniendo esas oportunidades en la Selección Mayor. ¿Te ilusiona a vos ser el próximo en poder debutar y pisar la Selección Mayor?

Primero Dios, así sea. Voy a seguir preparándome, trabajando, haciendo las cosas bien y yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de poder debutar en la Selección Mayor. - Ahorita se habla de que Olimpia va a hacer esa reestructuración. ¿Te ilusiona ser el nuevo titular de Olimpia el próximo campeonato?

Sí, ya he jugado partidos y me siento preparado y listo para poder hacer las cosas bien. - ¿Qué creés que es lo que te hace falta mejorar a vos como jugador para poder afianzarte, no solo en el equipo más grande del país, sino en uno de los más grandes del área?

Seguir entrenando. Como soy joven, tengo 17 años y puedo seguir aprendiendo muchas cosas. Mi carrera viene empezando y, primero Dios, pueda seguir aprendiendo más cosas que me puedan ayudar a ser un mejor jugador. - Dicen que los golpes de pequeño te hacen mejorar y te hacen sentir más grande. ¿Cómo viviste el momento en el que quedaste eliminado de la Centroamericana?

Fue un ambiente bien hostil y bien pesado. A la hora de terminar el partido nadie quería hablar, todo el mundo estaba callado, no querían decir nada. Considero que para nosotros fue un fracaso porque nosotros pudimos haber dado mucho más y no se nos dieron los resultados que queríamos, lastimosamente.