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“Todo bien, gracias a Dios”: lo que dijo Isaac Sandoval tras ser hallado culpable

Sandoval Ayala se expone a una pena de reclusión que va de 4 a 6 años y 8 meses, cuya individualización será dictada por un tribunal el próximo 11 de noviembre

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