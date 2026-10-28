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“Todo bien, gracias a Dios”: lo que dijo Isaac Sandoval tras ser hallado culpable
Sandoval Ayala se expone a una pena de reclusión que va de 4 a 6 años y 8 meses, cuya individualización será dictada por un tribunal el próximo 11 de noviembre
Redacción La Prensa
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Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 22:10
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Redacción La Prensa
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