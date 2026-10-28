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Honduras retoma la entrega de placas metálicas tras cuatro años de espera

El Instituto de la Propiedad comenzará el 4 de noviembre la entrega gradual de placas metálicas fabricadas en Honduras, con el objetivo de reducir el rezago de más de 1.1 millones de matrículas

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