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¡Congreso aprobará reformas contra la delincuencia!

Presidente del CN, Tomás Zambrano, anuncia que mañana va la aprobación de las reformas legales para aumentar la lucha contra la delincuencia, pese a la oposición de algunos sectores que quieren que las cosas sigan igual que siempre...

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