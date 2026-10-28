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Expediente VS, el videojuego de terror creado por estudiantes de la Unah

Conoce cómo nació la idea de Expediente VS, de qué trata este videojuego de terror psicológico y los desafíos que enfrenta el equipo Umbral para desarrollarlo desde la Unah Campus Cortés.

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