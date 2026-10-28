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Zonas sin luz el 28 de octubre; consulte la lista
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Caso Daniela Aldana: declaran culpable a Isaac Sandoval
El tribunal fijó para el próximo 11 de noviembre la audiencia de individualización de la pena. El Ministerio Público pedirá una condena de entre 4 y 6 años de prisión
Redacción La Prensa
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Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 11:10
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Redacción La Prensa
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