La normativa establece el procedimiento para que los hondureños que regresen definitivamente al país puedan importar bienes personales, herramientas de trabajo y vehículos con exenciones fiscales.

Tegucigalpa, Honduras . El reglamento de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias entró en vigor este viernes 20 de noviembre de 2026, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta número 37.300.

El reglamento está contenido en el Acuerdo Ejecutivo número 657-2026, emitido por la Secretaría de Finanzas (Sefin), y desarrolla las disposiciones de la ley aprobada por el Congreso Nacional el 5 de mayo pasado, cuyo propósito es facilitar el retorno digno de los migrantes hondureños y sus familias.

Entre los beneficios se contempla la exención de impuestos para importar menaje de casa por un valor de hasta 150,000 dólares y herramientas o implementos de trabajo por el mismo monto. También se autoriza la importación de un vehículo de uso particular y otro destinado a actividades laborales.

En el caso de los automotores, la exoneración incluye el pago de la Tasa Única Anual Vehicular, la Tasa Vial Municipal y otras contribuciones correspondientes al primer período fiscal en que se acepte la declaración definitiva de importación. Los beneficios son personales y no pueden transferirse a terceros, incluso cuando se concedan a integrantes de un mismo grupo familiar.

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Para agilizar los trámites, el reglamento dispone la integración de los servicios institucionales mediante la Ventanilla Única del Retorno (VUR), que funcionará temporalmente como un centro de información a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la red diplomática y consular hondureña.

Los consulados deberán orientar a los interesados y facilitarles la información para realizar sus gestiones ante las instituciones competentes. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) tramitará las solicitudes conforme a la Ley de Migración y Extranjería, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

La Administración Aduanera de Honduras deberá verificar que los enseres importados estén en condiciones funcionales aceptables. Además, tendrá que remitir trimestralmente a Finanzas, por medio de la Dirección General de Exoneraciones Fiscales y Franquicias Aduaneras (DGEFFA) y la Dirección General de Política Tributaria, un reporte de las importaciones realizadas bajo el Decreto Legislativo No. 73-2026 y su reforma.

El Instituto de la Propiedad deberá adecuar sus sistemas para mantener un control confiable del registro de los vehículos importados bajo este beneficio, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) identificará las necesidades de los retornados y sus familias para facilitar su incorporación a programas sociales y socioeconómicos. El reglamento también establece que las municipalidades, otras instituciones estatales, organismos de cooperación y organizaciones de sociedad civil deberán contribuir con apoyo y asistencia para aplicar la ley.