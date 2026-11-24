Doha, Qatar.

La Selección de Honduras quedó contra las cuerdas en el Mundial Sub-17 de la FIFA. La Mini-H sufrió una nueva derrota en la competición, esta vez por 2-0 frente a Colombia, y quedó al borde de la eliminación en el certamen que se disputa en Catar.

El equipo dirigido por Merling Paz ha perdido los dos partidos que ha disputado hasta el momento, un panorama que complica seriamente sus posibilidades de clasificación. Después de un comienzo adverso, Honduras se encuentra obligada a buscar una victoria en su próximo compromiso y, además, deberá estar pendiente de los resultados de los demás grupos para conocer si todavía tiene opciones de meterse entre los mejores terceros lugares.

La derrota frente a Colombia representa otro duro golpe para las aspiraciones de los juveniles hondureños, que ahora tienen poco margen de error. Aunque las posibilidades matemáticas de avanzar dependerán de los resultados y de los criterios de desempate, la realidad es que la Bicolor necesita sumar de tres en su último encuentro para alimentar la esperanza de continuar en la competición mundialista.