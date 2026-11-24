Tegucigalpa. La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras exigió a las autoridades del Poder Judicial reforzar de manera urgente los esquemas de seguridad para los impartidores de justicia, luego de que el juez de Letras de Olanchito, Yoro, Marco Murillo, sufriera una persecución armada la mañana del lunes 23 de noviembre.
El incidente se registró alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el funcionario salió de su residencia rumbo a la sede judicial. De acuerdo con el testimonio del propio juez, cuatro individuos armados que se desplazaban a bordo de dos motocicletas comenzaron a seguirlo.
Al aproximarse al desvío que conduce hacia los tribunales, Murillo aceleró su vehículo para evadir a los sospechosos, pero perdió el control del volante, derrapó y terminó saliéndose de la calzada, maniobra accidental que le permitió quedar fuera del alcance de sus perseguidores.
Tras resultar ileso, el togados señaló que carece de enemistades personales, aunque admitió haber recibido amenazas a muerte en el pasado vinculadas directamente con las resoluciones y labores propias de su cargo.
Ante este hecho, la representante gremial, abogada Ana Cardona, cuestionó la indiferencia frente a las reiteradas peticiones de resguardo que han elevado distintos coordinadores ante las salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin obtener respuesta.
"El Pleno debe de tomar las medidas pertinentes y concentrarse realmente en lo que verdaderamente interesa para el Poder Judicial. La labor jurisdiccional es importante, indispensable. Los diferentes coordinadores han solicitado en reiteradas ocasiones reuniones con las diferentes salas y no ha sido atendido el llamado", reclamó Cardona.
La jurista advirtió además que la desprotección institucional compromete seriamente la independencia judicial, ya que el riesgo latente contra la integridad de los funcionarios y sus núcleos familiares puede inhibir el estricto cumplimiento de las leyes.
"Un juez amedrentado, un juez temeroso, posiblemente no aplique lo que la ley establece por el temor de proteger su vida y de proteger a su familia, es una situación grave, grave que llama a la reflexión de las personas que tienen la obligación de imponer medidas de protección para los operadores de justicia", puntualizó.