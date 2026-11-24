Tegucigalpa. La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras exigió a las autoridades del Poder Judicial reforzar de manera urgente los esquemas de seguridad para los impartidores de justicia, luego de que el juez de Letras de Olanchito, Yoro, Marco Murillo, sufriera una persecución armada la mañana del lunes 23 de noviembre. El incidente se registró alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el funcionario salió de su residencia rumbo a la sede judicial. De acuerdo con el testimonio del propio juez, cuatro individuos armados que se desplazaban a bordo de dos motocicletas comenzaron a seguirlo.

Al aproximarse al desvío que conduce hacia los tribunales, Murillo aceleró su vehículo para evadir a los sospechosos, pero perdió el control del volante, derrapó y terminó saliéndose de la calzada, maniobra accidental que le permitió quedar fuera del alcance de sus perseguidores. Tras resultar ileso, el togados señaló que carece de enemistades personales, aunque admitió haber recibido amenazas a muerte en el pasado vinculadas directamente con las resoluciones y labores propias de su cargo. Ante este hecho, la representante gremial, abogada Ana Cardona, cuestionó la indiferencia frente a las reiteradas peticiones de resguardo que han elevado distintos coordinadores ante las salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin obtener respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse