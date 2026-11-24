Tegucigalpa. Dirigentes y diputados del Partido Liberal de Honduras comenzaron a promover la idea de concertar una candidatura presidencial única entre las principales figuras que suenan dentro de esa institución política, planteando que las próximas elecciones internas se limiten únicamente a escoger aspirantes a alcaldes y diputados.

La propuesta fue expuesta por el diputado liberal por el departamento de Olancho, Samuel García, quien aseguró que durante sus recorridos junto al también congresista Jorge Cálix por municipios como Guayape, Patuca, Concordia y Juticalpa, las bases han solicitado evitar la dispersión del voto en múltiples movimientos internos.

"Todo mundo lo que quiere es una candidatura sólida del Partido Liberal en el departamento de Olancho; no queremos ese montón de candidatos, queremos que sea un candidato fuerte y me han dado el mensaje de que podamos hablar con las autoridades nuestras para que se busque el diálogo", expresó Samuel García, presidente del Consejo Departamental Liberal de Olancho.

En el panorama interno del liberalismo ya comienzan a mencionarse cuatro posibles figuras presidenciables: el excandidato presidencial Salvador Nasralla, el diputado Jorge Cálix, Eduardo Maldonado y José Azcona Bocock, hijo del expresidente José Azcona Hoyo.