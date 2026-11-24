Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia formal ante el Ministerio Público contra una funcionaria del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y representantes de varias empresas proveedoras, por su presunta participación en un esquema de fraude y falsificación de documentos relacionado con más de 350 procesos de compras menores realizados durante 2024.
La denuncia señala a Ruth Amador Guevara, administradora de la Unidad de Hemodinamia del IHSS, así como a representantes de un grupo de empresas dedicadas a la comercialización de productos e insumos médicos, por la supuesta comisión de los delitos de fraude y falsificación de documentos privados.
De acuerdo con las investigaciones presentadas por el CNA, las presuntas irregularidades se habrían cometido en más de 350 adquisiciones efectuadas bajo la modalidad de compras de emergencia.
Estos procedimientos se realizaron sin contar inicialmente con las cotizaciones que exige la normativa para las compras de hasta 300,000 lempiras.
📢 Nueva denuncia de corrupción. Más de 350 compras bajo sospecha en el IHSS.El CNA investigó posibles irregularidades en las compras de emergencia de la Unidad de Hemodinamia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante 2024 y presentó formal denuncia ante el Ministerio Público contra una servidora y representantes de varias empresas, por presunto fraude y falsificación de documentos privados.Los hallazgos apuntan a un mecanismo en el que las empresas se alternaban para resultar favorecidas, mientras fabricaban cotizaciones que daban apariencia de competencia real. Conozca más detalles en nuestra nota de prensa: 👇— CNA Honduras (@cnahonduras) November 24, 2026
Sin embargo, el organismo anticorrupción sostiene que las cotizaciones fueron elaboradas posteriormente, durante 2025, cuando el IHSS se encontraba bajo la administración de una Junta Interventora presidida por Carla Paredes, exsecretaria de Salud.
El caso se concentra en la Unidad de Hemodinamia, dependencia encargada de gestionar los procesos de adquisición de productos e insumos utilizados en la atención de pacientes con problemas vasculares.
Según la denuncia, el mecanismo presuntamente consistía en alternar las empresas favorecidas con las compras, mientras que los demás proveedores presentaban cotizaciones que simulaban una competencia entre distintas compañías.
En otros casos, se incorporaban notas explicativas sobre supuestas limitaciones de los productos requeridos.
De esta manera, los expedientes de contratación habrían sido reconstruidos con documentos que aparentaban demostrar un proceso de selección entre diferentes ofertas, aunque, según los indicios expuestos por el CNA, las decisiones de compra ya estaban tomadas y los proveedores actuaban de manera coordinada.
El organismo considera que esta dinámica habría permitido concentrar las adquisiciones en un mismo grupo empresarial, sin que existiera una competencia real en los procesos de compra, pese a que los expedientes contenían documentación que aparentaba cumplir con los requisitos establecidos.
Además de las presuntas irregularidades en la elaboración de cotizaciones y documentos, el CNA señaló que corresponde al Ministerio Público investigar si también existieron posibles sobrevaloraciones en los precios de los productos e insumos médicos adquiridos.
Con la presentación de la denuncia, el organismo anticorrupción busca que las autoridades competentes investiguen los hechos, determinen las responsabilidades correspondientes y establezcan si los involucrados incurrieron en los delitos señalados.