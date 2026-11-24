Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia formal ante el Ministerio Público contra una funcionaria del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y representantes de varias empresas proveedoras, por su presunta participación en un esquema de fraude y falsificación de documentos relacionado con más de 350 procesos de compras menores realizados durante 2024. La denuncia señala a Ruth Amador Guevara, administradora de la Unidad de Hemodinamia del IHSS, así como a representantes de un grupo de empresas dedicadas a la comercialización de productos e insumos médicos, por la supuesta comisión de los delitos de fraude y falsificación de documentos privados.

De acuerdo con las investigaciones presentadas por el CNA, las presuntas irregularidades se habrían cometido en más de 350 adquisiciones efectuadas bajo la modalidad de compras de emergencia.

Estos procedimientos se realizaron sin contar inicialmente con las cotizaciones que exige la normativa para las compras de hasta 300,000 lempiras.



📢 Nueva denuncia de corrupción. Más de 350 compras bajo sospecha en el IHSS.El CNA investigó posibles irregularidades en las compras de emergencia de la Unidad de Hemodinamia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante 2024 y presentó formal denuncia ante el Ministerio Público contra una servidora y representantes de varias empresas, por presunto fraude y falsificación de documentos privados.Los hallazgos apuntan a un mecanismo en el que las empresas se alternaban para resultar favorecidas, mientras fabricaban cotizaciones que daban apariencia de competencia real. Conozca más detalles en nuestra nota de prensa: 👇 — CNA Honduras (@cnahonduras) November 24, 2026

Sin embargo, el organismo anticorrupción sostiene que las cotizaciones fueron elaboradas posteriormente, durante 2025, cuando el IHSS se encontraba bajo la administración de una Junta Interventora presidida por Carla Paredes, exsecretaria de Salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse