CNA denuncia esquema de venta simulada de 33 bienes bajo custodia de la OABI

Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció presuntas irregularidades en el traslado de 33 bienes inmuebles que estaban bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), y señaló al exdirector de la institución, Francisco René Flores, y a supuestos compradores.

La denuncia contempla la presunta comisión de los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos, malversación por apropiación y usurpación de la personalidad, relacionados con operaciones que habrían permitido transferir las propiedades a terceros.

La directora del CNA, Gabriela Castellanos, explicó que los inmuebles habrían sido incluidos en un esquema de venta simulada mediante dos procesos de subasta pública, utilizados para dar apariencia de legalidad a transacciones que, según la denuncia, no cumplieron los requisitos establecidos.