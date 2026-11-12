CNA denuncia esquema de venta simulada de 33 bienes bajo custodia de la OABI

Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció presuntas irregularidades en el traslado de 33 bienes inmuebles que estaban bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), y señaló al exdirector de la institución, Francisco René Flores, y a supuestos compradores.
La denuncia contempla la presunta comisión de los delitos de fraude, falsificación de documentos públicos, malversación por apropiación y usurpación de la personalidad, relacionados con operaciones que habrían permitido transferir las propiedades a terceros.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, explicó que los inmuebles habrían sido incluidos en un esquema de venta simulada mediante dos procesos de subasta pública, utilizados para dar apariencia de legalidad a transacciones que, según la denuncia, no cumplieron los requisitos establecidos.
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Castellanos aseguró que las propiedades no tenían autorización para ser vendidas y que los supuestos compradores no estaban inscritos ni presentaron ofertas durante los procesos de subasta.
Además, indicó que no existe evidencia de que se hayan efectuado los pagos correspondientes ni de que el dinero por las supuestas ventas haya ingresado a las arcas de la OABI.
La directora del organismo también señaló que algunos inmuebles ya aparecen inscritos a nombre de los presuntos compradores en el Instituto de la Propiedad (IP), aunque los registros de la OABI indican que continúan bajo custodia de esa institución.
Entre los casos mencionados figura una vivienda ubicada en la residencial Villa Española, en San Pedro Sula, cuya documentación presentaría contradicciones relacionadas con el proceso de venta.
El CNA denunció estas presuntas irregularidades y señaló la participación del exdirector de la OABI y de los supuestos compradores. Los hechos denunciados deberán ser investigados por las autoridades competentes para determinar si existieron responsabilidades penales.