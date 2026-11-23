San Pedro Sula, Honduras

En Honduras, un candidato puede ganar la presidencia sin obtener más de la mitad de los votos. Esto podría cambiar en las elecciones de 2029 si el Congreso Nacional aprueba una reforma constitucional para implementar la segunda vuelta electoral, un mecanismo que permitiría realizar otra votación cuando ningún aspirante alcance el porcentaje establecido. Sin embargo, la posibilidad de elegir a un presidente con un respaldo electoral más amplio no necesariamente resolvería los cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados, según las distintas posiciones que rodean el debate sobre las reformas electorales. Actualmente, el artículo 236 de la Constitución de la República establece que el presidente y los tres designados presidenciales se eligen por mayoría simple. Esto significa que gana el candidato que obtiene más votos que sus competidores, aunque no alcance el 50% de los sufragios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La propuesta de implementar el balotaje busca modificar ese mecanismo mediante una segunda votación entre los dos candidatos presidenciales más votados, siempre que ninguno alcance el porcentaje mínimo establecido en la primera jornada. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos explicó que Honduras tendría que modificar su normativa para incorporar este sistema y definir el porcentaje de votos necesario para ganar la presidencia sin recurrir a una segunda elección. Barrientos planteó como posibilidad exigir el 51% de los votos en la primera jornada. Si ningún candidato alcanza ese porcentaje, los dos aspirantes con mayor respaldo pasarían a una nueva votación. No obstante, el porcentaje requerido, la diferencia de votos entre candidatos y el plazo para realizar la segunda elección dependerían de las disposiciones que finalmente apruebe el Congreso Nacional.

¿Qué se necesita para el balotaje?

La incorporación de una segunda vuelta requiere modificar el artículo 236 de la Constitución, que actualmente establece la elección presidencial por mayoría simple. El artículo 373 constitucional dispone que una reforma debe aprobarse con el respaldo de dos tercios de los diputados del Congreso Nacional y ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria con la misma cantidad de votos. Barrientos explicó que esto representa el apoyo de al menos 86 de los 128 diputados, tanto para aprobar la reforma como para ratificarla posteriormente. Además de los cambios constitucionales, la legislación tendría que establecer el calendario de la segunda votación. Como ejemplo, el constitucionalista mencionó la posibilidad de realizarla un mes después de las elecciones generales. En ese escenario, los diputados al Congreso Nacional y las autoridades municipales quedarían electos durante la primera jornada, mientras que únicamente las candidaturas presidenciales participarían en la segunda. La discusión legislativa continúa abierta. En octubre de 2026, el Congreso Nacional examinaba distintas propuestas de reformas electorales, entre ellas iniciativas que contemplan el balotaje, cambios en la integración de las mesas y modificaciones a los procedimientos electorales. Según declaraciones de Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el Congreso proyecta discutir primero reformas relacionadas con los organismos electorales, el presupuesto y la transmisión de resultados, mientras que la segunda vuelta quedaría para el debate de 2027. Por su parte, el Partido Liberal ha expresado su respaldo al balotaje, mientras que otras fuerzas políticas han manifestado diferencias sobre el contenido y las condiciones de las reformas. La eventual aplicación del mecanismo en las elecciones de 2029 dependerá, por tanto, de que el Congreso alcance los acuerdos necesarios para aprobar y ratificar la reforma constitucional, además de definir las reglas que regirían una segunda votación.

¿Garantiza mayor legitimidad?

Uno de los principales argumentos a favor del balotaje es que permitiría elegir a un presidente con un respaldo electoral más amplio. No obstante, obtener una mayoría de votos en una segunda jornada no garantiza, por sí solo, mayor confianza ciudadana en los resultados. El debate también involucra la transparencia del escrutinio, el funcionamiento de los organismos electorales y la capacidad de las instituciones para administrar el proceso. El analista político Omar García cuestionó que una segunda vuelta pueda evitar nuevos conflictos electorales si Honduras mantiene las mismas condiciones de los procesos anteriores. "Es que va a haber crisis postelectoral, porque iremos con las mismas reglas de ahora", expresó García al ser consultado sobre los riesgos de implementar el balotaje sin corregir las fallas del escrutinio y la integración de las mesas electorales. El analista considera que la discusión debe incluir reformas más amplias, entre ellas la participación de ciudadanos independientes en las Juntas Receptoras de Votos y cambios en el funcionamiento de los organismos electorales. García también atribuyó la falta de avances a los intereses de las principales fuerzas políticas. Según su interpretación, existe "un pacto descarado de los tres partidos" para desplazar la discusión de las reformas de la agenda legislativa. Las preocupaciones sobre el funcionamiento institucional también aparecen en los informes de observación electoral, que han señalado debilidades en distintos procedimientos del sistema hondureño. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en su informe final presentado el 3 de marzo de 2026, formuló 24 recomendaciones sobre las elecciones generales de 2025. Entre las principales destacó la necesidad de fortalecer la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), reducir la injerencia partidaria y mejorar los sistemas de gestión de resultados. Por otra parte, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), en su informe de observación electoral publicado en febrero de 2026, identificó debilidades en la integración de las Juntas Receptoras de Votos, irregularidades durante el escrutinio y fallas en la transmisión de resultados. Estos señalamientos forman parte del contexto en el que se discute la segunda vuelta, pues una nueva jornada electoral también requeriría procedimientos confiables para recibir, contar y transmitir los votos.

Costos y desafíos