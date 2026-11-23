Reafirmando su compromiso social con Honduras, Espresso Americano realizó la entrega de donaciones destinadas al Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas y a la Fundación Hondureña de Lucha contra el Cáncer de Mama (FUNHOCAM). Este aporte solidario representa la culminación de las campañas de concientización y recaudación que la empresa desarrolló con éxito a lo largo del mes de octubre.

Para alcanzar esta meta, la marca destinó un porcentaje de las ventas de los productos participantes a ambas organizaciones. La iniciativa destacó por la activa participación de los clientes de Espresso Americano, quienes, a través de sus compras habituales durante ese período, se sumaron con entusiasmo para convertir cada visita en un gesto concreto de apoyo.

Los fondos recaudados permitirán respaldar directamente la invaluable labor que realizan ambas instituciones en la lucha contra el cáncer de mama, brindando esperanza y asistencia a las mujeres que atraviesan esta enfermedad. Con acciones como esta, Espresso Americano demuestra que su liderazgo trasciende el sabor del café, consolidándose como un aliado cercano a las causas que transforman vidas.