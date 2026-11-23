Barcelona, España.

El extremo belga del filial Jesse Bisiwu por el lesionado Lamine Yamal es la única novedad de la lista de convocados que el técnico del Barcelona, Hansi Flick, dio para enfrentarse este miércoles ante el Sabah por la jornada 5 de la Champions League.

Lamine Yamal acabó el encuentro liguero ante el Villarreal con unas leves molestias en el tobillo derecho y descansará en 'Champions' en un partido propicio para ello dada la escasa entidad del rival y el largo viaje hasta a Bakú (Azerbaiyán).

Su plaza en la convocatoria la ocupa Bisiwu, fichado el pasado verano como una de las grandes promesas del fútbol belga, pero que no ha tenido continuidad en el filial por culpa de una lesión muscular y que se estrena como azulgrana en una convocatoria de la máxima competición continental.