Tegucigalpa, Honduras. La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina, Susana Cordeiro Guerra, expresó su optimismo sobre las perspectivas económicas de Honduras, luego de concluir una visita al país durante la cual sostuvo reuniones con el presidente Nasry Asfura y representantes del Gobierno para abordar las reformas económicas y las oportunidades de inversión. Cordeiro destacó que Honduras continúa preservando la estabilidad macroeconómica y avanzando en la consolidación fiscal, además de registrar progresos en reformas estructurales, especialmente en los sectores energético y de transparencia financiera.

"Acabo de regresar de Honduras con un optimismo renovado sobre las perspectivas del país", manifestó la representante del organismo internacional al referirse a los resultados de su visita. Cordeiro señaló que mantener la implementación de las reformas energéticas y generar espacio fiscal para financiar inversiones prioritarias serán aspectos fundamentales para fortalecer las condiciones que permitan impulsar el crecimiento económico.

Durante su estadía, el Banco Mundial reafirmó su respaldo a la agenda de reformas del Gobierno hondureño mediante una serie de acciones orientadas a fortalecer sectores estratégicos y promover el desarrollo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los anuncios figura un financiamiento propuesto de 80 millones de dólares para fortalecer la preparación ante desastres naturales, incluidos los efectos del fenómeno de El Niño, y mejorar la seguridad alimentaria. Este monto todavía está pendiente de aprobación por parte de la Junta Directiva del organismo. Asimismo, se anunció el lanzamiento de la plataforma AgriConnect, una iniciativa que busca beneficiar a 400,000 agricultores familiares para 2030, mediante un mayor acceso a financiamiento, tecnología y mercados.

Just returned from Honduras with renewed optimism about the country’s prospects. 🇭🇳Honduras continues to preserve macroeconomic stability and advance fiscal consolidation, while making important progress on structural reforms, particularly in the energy sector and financial transparency (GAFI).Building on these gains, sustained implementation of energy reforms and efforts to create fiscal space for priority investments will be critical to strengthening the foundations for growth.During this visit, the World Bank Group reinforced its support for the government’s reform agenda through concrete actions:🔹 US$80 million in proposed financing to strengthen disaster preparedness, including for El Niño, and food security, pending Board approval.🔹 400,000 family farmers by 2030: Launched the AgriConnect Platform to expand access to financing, technology, and markets.🔹 Unlocking agricultural potential: Signed an MOU with BCIE to advance joint investments in rural infrastructure and agrologistics, strengthening regional integration.🔹 Investing in connectivity and energy: Supporting an expanded pipeline of projects in energy transmission, roads, and ports.🔹 Accelerating structural reforms: Advancing financing to strengthen institutions, improve competitiveness, and support growth.The World Bank Group remains committed to helping Honduras translate reforms into results—mobilizing private investment, boosting competitiveness, and creating more and better jobs for Hondurans. — Susana Cordeiro Guerra (@scordeiroguerra) November 23, 2026