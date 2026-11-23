La Escuela SociodePortiva “Formando Campeones” de esta Ciudad, que desarrollan la Fundación Diunsa y la Fundación Real Madrid, en las instalaciones deportivas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), celebró la clausura de su temporada deportiva 2026.
Con 422 alumnos, las dos Escuelas Sociodeportivas de esta ciudad finalizaron ocho meses de actividades, bajo la metodología de la Fundación Real Madrid, para la educación en valores a través del deporte.
Diana Faraj de Larach, presidenta ejecutiva de la Fundación Diunsa agradeció a las organizaciones aliadas el apoyo brindado a este programa y destacó que “el objetivo que nos identifica a todos es contribuir a desarrollar mejores ciudadanos, para sus familias, sus comunidades y para nuestra querida Honduras”.
Los alumnos de las escuelas sociodeportivas en Honduras, ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Comayagua son identificados a través de la relación con diversas organizaciones sociales que benefician a la niñez hondureña.
En total, 832 niños y niñas de las cinco escuelas sociodeportivas finalizan la temporada 2026.
Reconocimientos a aliados
En el evento de clausura de la temporada 2026 también estuvieron presentes Mario Roberto Faraj, presidente de Fundación Diunsa, Gladys Ramírez, gerente y Wilmer Gallegos, jefe deportivo, ejecutivos de Diunsa, representantes de las empresas y organizaciones aliadas.
Los alumnos recibieron un diploma de participación, así como reconocimientos porla incorporación de valores como: respeto, autonomía, motivación, igualdad, autoestima, compañerismo y salud.
La Fundación Diunsa también entregó reconocimientos a las organizaciones y empresas que apoyan el desarrollo del programa en esta Ciudad: Municipalidad de San Pedro Sula, el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), PORSALUD, Supermercados La Colonia y Panadería Moderna.
También recibieron un agradecimiento especial las organizaciones aliadas: el Programa Amigos para Siempre, de la Asociación de Padres paulinos; Buckner Honduras, Hogar de Niños Enmanuel, los Centros de Alcance de las colonias Morales Tres y Miguel Ánvel Pavón; el Centro Educativo Froylán Turcios, el Centro Educativo Vicentino Padre Antonio Quetglas y el Centro Educativo Esteban Mendoza.