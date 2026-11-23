San Pedro Sula.

La Escuela SociodePortiva “Formando Campeones” de esta Ciudad, que desarrollan la Fundación Diunsa y la Fundación Real Madrid, en las instalaciones deportivas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), celebró la clausura de su temporada deportiva 2026.

Con 422 alumnos, las dos Escuelas Sociodeportivas de esta ciudad finalizaron ocho meses de actividades, bajo la metodología de la Fundación Real Madrid, para la educación en valores a través del deporte.

Diana Faraj de Larach, presidenta ejecutiva de la Fundación Diunsa agradeció a las organizaciones aliadas el apoyo brindado a este programa y destacó que “el objetivo que nos identifica a todos es contribuir a desarrollar mejores ciudadanos, para sus familias, sus comunidades y para nuestra querida Honduras”.