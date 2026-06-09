Ministerio Público confirma investigación por desfalco en economatos de Támara

La Fiscalía recibió el informe remitido por el INP sobre irregularidades en el manejo de fondos de los economatos de la Penitenciaría Nacional de Támara

Ministerio Público confirma investigación por desfalco en economatos de Támara

Tanto la Fiscalía como las Fuerzas Armadas realizan la investigación sobre la gestión del coronel Osorto Castillo.

 Foto: Archivo/La Prensa
  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 14:55 /
  • La Prensa Premium
Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público ya inició las investigaciones por el desfalco de alrededor de L8 millones de lempiras en los economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), un caso revelado por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y que ahora se encuentra bajo análisis de la Fiscalía.

La información fue confirmada por Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, quien indicó que el expediente ya fue recibido por las autoridades competentes.

"Confirmado, el informe lo tiene la Fiscalía de Delitos Comunes. Se está analizando la información", declaró Mora a este rotativo.

La investigación surge luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) detectara una serie de irregularidades relacionadas con el manejo de fondos de los economatos, las pequeñas tiendas que operan dentro de los centros penales y donde los privados de libertad adquieren productos de primera necesidad.

El INP realizó el informe de los hallazgos y posteriormente lo emitió a las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) y al Ministerio Público (MP) para su respectiva investigación, informó este rotativo.

Juan Carlos Osorto sobre desfalco en economatos: “No soy avaro ni el dinero me mueve”
El coronel Osorto Castillo fue director de Támara durante ocho meses.

El coronel Osorto Castillo fue director de Támara durante ocho meses.

(Foto: Cortesía)

Desfalco

Según la información proporcionada por autoridades penitenciarias a LA PRENSA Premium, las primeras alertas surgieron tras el hallazgo de una gran deuda con proveedores de los economatos y por múltiples quejas de privados de libertad relacionadas con el sistema de tarjetas utilizado para realizar compras dentro del recinto.

Las pesquisas reveladas por LA PRENSA Premium señalan que durante la gestión del coronel Juan Carlos Osorto Castillo se habrían emitido tarjetas sin respaldo en efectivo, una práctica que habría permitido la desaparición de millones de lempiras destinados a los economatos.

Ante esos hallazgos, el INP inició una investigación administrativa interna para determinar qué había ocurrido con los fondos recaudados y establecer posibles responsabilidades.

La investigación se encuentra en una etapa inicial de análisis documental, por lo que el Ministerio Público deberá verificar la información contenida en el informe remitido por el INP antes de determinar las acciones legales a seguir.

Por su parte, el coronel Osorto Castillo rechazó los señalamientos en su contra, mientras que su defensa sostuvo que "le pretenden armar un caso, es injusto".

Su abogada argumentó que el proceso ha sido irregular, ya que fue suspendido sin que previamente se le practicara una auditoría.

LA PRENSA Premium reveló que Osorto Castillo había sido destituido de su cargo debido al desfalco. Luego fue puesto a disponibilidad por el dinero faltante.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a este equipo que el millonario faltante comenzó a detectarse en abril pasado, cuando los economatos reportaban grandes cantidades de tarjetas circulando, pero sin respaldo en dinero en efectivo.

"Fue Osorto el que ordenó imprimir tarjetas adicionales a las autorizadas oficialmente, la gente llegaba a comprar tarjetas para sus familiares y Osorto le vendía las tarjetas que él había impreso, no de las autorizadas, para quedarse con el dinero", explicó la fuente ligada al caso.

Te gustó este artículo, compártelo