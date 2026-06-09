Ministerio Público confirma investigación por desfalco en economatos de Támara

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público ya inició las investigaciones por el desfalco de alrededor de L8 millones de lempiras en los economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), un caso revelado por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y que ahora se encuentra bajo análisis de la Fiscalía.

La información fue confirmada por Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, quien indicó que el expediente ya fue recibido por las autoridades competentes.

"Confirmado, el informe lo tiene la Fiscalía de Delitos Comunes. Se está analizando la información", declaró Mora a este rotativo.

La investigación surge luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) detectara una serie de irregularidades relacionadas con el manejo de fondos de los economatos, las pequeñas tiendas que operan dentro de los centros penales y donde los privados de libertad adquieren productos de primera necesidad.

El INP realizó el informe de los hallazgos y posteriormente lo emitió a las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) y al Ministerio Público (MP) para su respectiva investigación, informó este rotativo.