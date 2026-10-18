A disponibilidad el coronel Karlthers Medina por desfalco en los economatos

Las Fuerzas Armadas iniciaron una investigación administrativa después de que LA PRENSA Premium publicara en junio pasado el reportaje “<a href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/desfalco-millonario-economatos-tamara-fallido-sistema-tarjetas-EI30927254">Fuga de L8 millones en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas</a>”, que expuso las irregularidades relacionadas con el manejo de los fondos de los economatos del centro penitenciario.Osorto Castillo sostuvo que recibió una deuda millonaria cuando asumió la dirección del centro penal, es decir, un déficit que dejó la administración de Medina Rosales.A partir de estos señalamientos, las Fuerzas Armadas ampliaron las investigaciones e incorporaron otras tres líneas relacionadas con el caso.De acuerdo con información a la que tuvo acceso LA PRENSA Premium, durante casi cuatro meses que Medina Rosales estuvo al frente de Támara se incorporó la venta de tarjetas para realizar compras en los economatos del centro penal.La misma fuente indicó que, durante su gestión, había una máquina contadora de dinero que presuntamente utilizaba el entonces director para contabilizar los ingresos por la venta de tarjetas a familiares de las personas privadas de libertad.LA PRENSA Premium intentó contactar en reiteradas ocasiones a Medina Rosales para conocer su versión sobre los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.Este equipo de investigación también conoció que Medina Rosales y Osorto Castillo fueron llamados a declarar en el marco de las investigaciones. Según la información recabada, Medina aseguró que entregó más de 700,000 lempiras en efectivo a Osorto cuando le traspasó la dirección del centro penal.Osorto, por su parte, reaccionó molesto, solicitado testigos de la supuesta entrega y negando haber recibido el dinero.Las FF AA mantienen tres líneas de investigación abiertas, mientras que el Ministerio Público también investiga el caso.