A disponibilidad el coronel Karlthers Medina por desfalco en los economatos

Medina fue separado de su cargo mientras indagan lo ocurrido en su gestión, previo a la del coronel Juan Carlos Osorto, quien recibió una baja deshonrosa por la fuga de L8 millones de los economatos

A disponibilidad el coronel Karlthers Medina por desfalco en los economatos

Durante los cerca de cuatro meses que dirigió Támara, Karlthers Medina implementó el sistema de tarjetas para las compras en los economatos del centro penal.

 Foto: Cortesía
  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 23:00 /
  • La Prensa Premium
Tegucigalpa, Honduras

El coronel de Ingeniería Karlthers Dermenegier Medina Rosales, exdirector del centro penal de Támara, fue enviado a disponibilidad por las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) mientras continúa la investigación sobre las irregularidades en el manejo de los fondos de los economatos, cuyo faltante ronda los ocho millones de lempiras.

El director de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, Héctor Fajardo, confirmó la medida y explicó que “es parte del proceso investigativo también, para que no afecte desde su posición, alguna injerencia o pueda tener alguna manipulación de la investigación porque son puestos de mando y de una u otra forma puede influir”, expresó.

Estar en disponibilidad significa que un oficial queda sin un cargo o puesto asignado dentro de la institución, mientras se determina su situación.

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En el caso de Medina Rosales, permanecerá bajo esa condición hasta que concluya la investigación de los economatos, según lo informado por Fajardo.

Antes de ser enviado a disponibilidad, Medina Rosales se desempeñaba como director de la Escuela Técnica del Ejército, cargo del que fue separado.

En el mismo estado estuvo el coronel Juan Carlos Osorto Castillo, quien recibió el centro penal como administrador tras la gestión de Medina Rosales. Sin embargo, recientemente se conoció que la institución le dio baja deshonrosa, la peor sanción, por el caso de economatos.

En septiembre de 2025, Karlthers Medina Rosales entregó el mando de la Penitenciaría Nacional de Támara al coronel Juan Carlos Osorto Castillo.

En septiembre de 2025, Karlthers Medina Rosales entregó el mando de la Penitenciaría Nacional de Támara al coronel Juan Carlos Osorto Castillo.

 (Foto: Cortesía)

Proceso

Las Fuerzas Armadas iniciaron una investigación administrativa después de que LA PRENSA Premium publicara en junio pasado el reportaje “Fuga de L8 millones en economatos de Támara tras fallido sistema de tarjetas”, que expuso las irregularidades relacionadas con el manejo de los fondos de los economatos del centro penitenciario.

Osorto Castillo sostuvo que recibió una deuda millonaria cuando asumió la dirección del centro penal, es decir, un déficit que dejó la administración de Medina Rosales.

A partir de estos señalamientos, las Fuerzas Armadas ampliaron las investigaciones e incorporaron otras tres líneas relacionadas con el caso.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso LA PRENSA Premium, durante casi cuatro meses que Medina Rosales estuvo al frente de Támara se incorporó la venta de tarjetas para realizar compras en los economatos del centro penal.

La misma fuente indicó que, durante su gestión, había una máquina contadora de dinero que presuntamente utilizaba el entonces director para contabilizar los ingresos por la venta de tarjetas a familiares de las personas privadas de libertad.

LA PRENSA Premium intentó contactar en reiteradas ocasiones a Medina Rosales para conocer su versión sobre los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Este equipo de investigación también conoció que Medina Rosales y Osorto Castillo fueron llamados a declarar en el marco de las investigaciones. Según la información recabada, Medina aseguró que entregó más de 700,000 lempiras en efectivo a Osorto cuando le traspasó la dirección del centro penal.

Osorto, por su parte, reaccionó molesto, solicitado testigos de la supuesta entrega y negando haber recibido el dinero.

Las FF AA mantienen tres líneas de investigación abiertas, mientras que el Ministerio Público también investiga el caso.

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