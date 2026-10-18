A disponibilidad el coronel Karlthers Medina por desfalco en los economatos

Tegucigalpa, Honduras

El coronel de Ingeniería Karlthers Dermenegier Medina Rosales, exdirector del centro penal de Támara, fue enviado a disponibilidad por las Fuerzas Armadas de Honduras (FAH) mientras continúa la investigación sobre las irregularidades en el manejo de los fondos de los economatos, cuyo faltante ronda los ocho millones de lempiras. El director de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, Héctor Fajardo, confirmó la medida y explicó que “es parte del proceso investigativo también, para que no afecte desde su posición, alguna injerencia o pueda tener alguna manipulación de la investigación porque son puestos de mando y de una u otra forma puede influir”, expresó. Estar en disponibilidad significa que un oficial queda sin un cargo o puesto asignado dentro de la institución, mientras se determina su situación.

En el caso de Medina Rosales, permanecerá bajo esa condición hasta que concluya la investigación de los economatos, según lo informado por Fajardo. Antes de ser enviado a disponibilidad, Medina Rosales se desempeñaba como director de la Escuela Técnica del Ejército, cargo del que fue separado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el mismo estado estuvo el coronel Juan Carlos Osorto Castillo, quien recibió el centro penal como administrador tras la gestión de Medina Rosales. Sin embargo, recientemente se conoció que la institución le dio baja deshonrosa, la peor sanción, por el caso de economatos.

Proceso